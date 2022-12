Mercato OM : Longoria enfin fixé pour cette sensation du Mondial

Publié par Ange A. le 24 décembre 2022 à 08:31

Azzedine Ounahi suscite l’intérêt de plusieurs clubs dont l’ OM. L’Angers SCO aurait fixé l’indemnité de transfert de son milieu marocain.

Demi-finaliste de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a écrit l’une des plus belles pages de la sélection marocaine au Qatar. Les Lions de l’Atlas sont parvenus à se hisser en demi-finale du Mondial, une première inédite pour une nation africaine. Au sortir de ce Mondal, Azzedine Ounahi ne manque pas de prétendants comme attendu. L’Olympique de Marseille, Naples, le FC Barcelone et Leicester City, entre autres, ont des vues sur le longiligne milieu de terrain marocain. Conscient qu’il lui sera difficile de conserver son Mondialiste, Saïd Chabane a déjà tranché pour son avenir. Le président du SCO est ouvert à un transfert d’Ounahi dès cet hiver. La presse italienne croit savoir ce que réclame le SCO pour son milieu âgé de 22 ans.

Mercato OM : Angers fixe le prix d’Azzedine Ounahi

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Naples est déjà passé à l’offensive pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Le spécialiste du mercato italien indique que le club parthénopéen a déjà noué de premiers contacts avec l’agent du joueur. La source croit savoir que l’Angers SCO réclame un chèque compris entre 22 et 25 millions d’euros pour lâcher son international marocain. Celui-ci est encore lié au SCO jusqu’en 2026 et a vu sa valeur marchande passer de 3,5 millions d’euros à 15 millions sur Transfermarkt.

De son côté, le milieu angevin entretient le flou concernant son avenir. « Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club », a-t-il indiqué aux médias officiels du club.