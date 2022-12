OM Mercato : Longoria en passe de boucler deux nouveaux départs

Publié par Dylan le 24 décembre 2022 à 16:05

Deux joueurs de l'OM ne seraient pas loin d'un départ dans les semaines à venir. Le président du club Pablo Longoria a fait le point sur leurs situations.

L'Olympique de Marseille a du pain sur la planche malgré la trêve. Le club phocéen semble déjà préparer le mercato d'hiver avec quelques départs mais aussi des arrivées. Après avoir effectué de nombreux transferts de qualité cet été, les supporters peuvent se réjouir. Ces derniers jours, le nom d'Azzedine Ounahi est par exemple associé à l'OM.

Connu pour avoir « étonné » le désormais ex-sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique pendant la Coupe du Monde, le milieu de l'Angers SCO n'a pas encore tranché sur son avenir. Son club, lanterne rouge de Ligue 1, devrait se montrer très gourmand à son égard. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato italien, le SCO devrait demander entre 22 et 25 millions d'euros pour Azzedine Ounahi. Une somme astronomique quand on sait que le site Transfermarkt estime le joueur à 15 millions d'euros.

OM Mercato : Leonardo Balerdi et Isaak Touré devraient partir

Parmi les autres dossiers chauds du mercato hivernal, on retrouve ceux des défenseurs Leonardo Balerdi et Isaak Touré. Le premier monte en puissance cette saison du côté de l'OM (21 matchs à son actif) et sa côte grimpe au fil des semaines sur le marché des transferts. Selon L'Equipe, le club phocéen réfléchirait à faire une bonne affaire en vendant l'international argentin (2 sélections) au meilleur de sa forme. Mais le quotidien sportif ajoute que son départ ne devrait pas être acté d'ici la fin de la saison. D'après Le Phocéen, Balerdi pourrait être transféré pour 15 millions d'euros minimum.

Pour Isaak Touré, la situation n'est pas la même. Arrivé cet été parmi les nombreuses recrues de l'Olympique de Marseille, le taulier de 19 ans tente de se faire un nom. Mais c'est difficile pour un joueur qui n'a connu auparavant que la Ligue 2 et plus précisément Le Havre. Touré n'avait d'ailleurs fait qu'une saison pleine chez les Normands (19 matchs joués) avant de plier bagages à Marseille. Selon L'Equipe, un prêt serait toujours à l'ordre du jour pour lui. Peu utilisé par Igor Tudor (5 matchs disputés), Isaak Touré pourrait envisager cette solution afin de rebondir. L'Angers SCO, le FC Metz ou encore l'AS Saint-Etienne pourraient l'accueillir d'après Le Phocéen. L'OM n'est pas loin de boucler deux nouveaux départs après celui de Luis Suarez.