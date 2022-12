PSG Mercato : Surprise, Neymar en route pour la Premier League ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 20:55

Après une nouvelle désillusion en Coupe du monde avec le Brésil, Neymar pourrait faire ses adieux au PSG lors du prochain marché des transferts de l’été.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025 avec une option d’une saison supplémentaire laissée à sa guise, Neymar pourrait ne pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Pas toujours à son aise chez les Rouge et Bleu en dépit de tous ses efforts, l’international brésilien de 30 ans pourrait se laisser convaincre par un nouveau défi au terme de l’exercice en cours. Et cet avenir pourrait se dessiner du côté de la Premier League.

PSG Mercato : Chelsea veut sortir Neymar du Paris SG

Recruté en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Neymar pourrait faire l’objet d’un autre transfert tout aussi rocambolesque lors du mercato de l’été 2023. En effet, Chelsea et son propriétaire américain Todd Boehly souhaiteraient s’offrir les services d’une grosse star et rêveraient de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Spécialiste du club londonien, le journaliste Simon Phillips assure que le nouveau patron des Blues serait très déterminé pour le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’homme d’affaires américain souhaite renforcer son équipe le plus possible dans les prochains mois et voit en Neymar la nouvelle tête de gondole de la formation anglaise.

D’ailleurs, des contacts auraient été noués entre l’entourage du joueur et des émissaires de Todd Boehly en marge de la Coupe du monde au Qatar. Et ce n’est pas tout puisque la nouvelle direction de Chelsea aimerait attirer Luis Enrique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne pour en faire son entraîneur à compter de la saison prochaine. Estimé à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Neymar pourrait rapporter un gros chèque au Paris SG, même s’il ne faudra pas s’attendre à une folie de Chelsea pour le recruter.