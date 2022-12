Mercato OM : Une recrue estivale dresse déjà son bilan à Marseille

Publié par Ange A. le 26 décembre 2022 à 02:41

Arrivé de Lens cet été, Jonathan Clauss est déjà un indispensable à l’ OM. Le latéral tricolore a dressé un premier bilan à Marseille.

Avec la méforme de Pol Lirola la saison dernière, l’Olympique de Marseille se devait de recruter un nouveau latéral droit. L’ OM est parti piocher au RC Lens pour renforcer son couloir droit. Valeur sûre du championnat depuis son retour au bercail, Jonathan Clauss a rejoint Marseille contre 7 millions d’euros. Le latéral âgé de 30 ans s’est rapidement intégré au système d’Igor Tudor. L’ancien Lensois est d’ailleurs l’un des Olympiens les plus utilisés cette saison par le technicien croate. Dans les colonnes de Foot Mercato, l’ancien Sang et or s’est de nouveau exprimé suite à son transfert à Marseille. L’arrière droit de formation dresse notamment un premier bilan avec le club provençal.

Mercato OM : Déjà l’heure du bilan pour Jonathan Clauss

Jonathan Clauss ne retient que le positif de ses premiers mois avec l’Olympique de Marseille. Avec l’ OM, il a notamment découvert la Ligue des champions. Malgré cette campagne européenne décevante, l’international tricolore veut en garder un bon souvenir. Il révèle notamment le contraste au niveau du rythme de matchs entre Marseille et Lens. Avec la campagne européenne du club phocéen, il n’a disposé que d’un faible temps de repos.

« Le bilan est plus positif que négatif. Même s’il y a eu des déconvenues, beaucoup de choses ont changé […]Quand on regarde le classement, même s’il y a eu la Ligue des Champions, qui est une parenthèse pas si négative, on n’est pas si loin […] Avant je jouais une fois par semaine, donc j’avais le temps de lisser cela. Là, tu souffres le dimanche soir et le lundi tu dois être calme. Il faut trouver des solutions », a confié le néo-Marseillais, auteur d’un but et six passes décisives cette saison.