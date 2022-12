RC Lens : Le RCL privé de deux renforts offensifs à Nice ?

Publié par Enzo Vidy le 27 décembre 2022 à 13:10

À deux jours de son périlleux déplacement à Nice, le RC Lens pourrait être privé de deux renforts offensifs à l'Allianz Riviera.

Après un mois et demi de trêve, le RC Lens s'apprête à retrouver la compétition. Jeudi, les hommes de Franck Haise se déplacent à Nice pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 dans le but de conforter sa deuxième place au classement. Afin d'être prêt pour cette rencontre qui s'annonce difficile, le RC Lens a effectué une préparation assez intense pour remettre les organismes à niveau avant la compétition.

Les Sang et Or ont notamment disputé 3 matches amicaux ce mois-ci avec une victoire 2-1 face à Montpellier pour commencer, avant un succès 3-0 contre le Havre et une troisième victoire à Reims 2-1. Désormais, tous les yeux sont rivés sur ce match à l'Allianz Riviera, face à un OGC Nice qui voudra faire forte impression sur cette reprise. La tâche s'annonce complexe pour le RC Lens, d'autant plus que l'effectif Sang et Or ne sera pas au complet jeudi face au Gym.

RC Lens : Pereira da Costa quasi forfait, Alexis Claude-Maurice absent

C'est une bien mauvaise nouvelle pour Franck Haise et le RC Lens. Pereira da Costa, touché à l'épaule, selon L'Équipe, ne devrait pas être opérationnel pour le déplacement à Nice. En ce qui concerne Alexis Claude-Maurice qui est prêté par le Gym. Le média explique qu'un accord a été passé entre les deux clubs pour que l'attaquant ne joue pas contre l'équipe à laquelle il appartient.

De ce fait, Alexis Claude-Maurice ne sera pas à la disposition de Franck Haise. Un point sera fait ce mardi devant la presse pour donner des nouvelles définitives sur l'état du groupe Sang et Or, mais ces deux absences qui se dessinent sont assez préjudiciables pour le RC Lens.