ASSE Mercato : Batlles botte en touche sur une arrivée imminente

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2022 à 16:59

Après Gaëtan Charbonnier, l’ ASSE pourrait recruter un défenseur. Son arrivée à Saint-Etienne est imminente. Mais Batlles préfère ne pas en parler.

Gaëtan Charbonnier a renforcé l’ ASSE en tant que joker. Il a même joué son premier match sous le maillot des Verts, lundi, face au FC Annecy. Sur le banc de touche au coup d’envoi, l’attaquant débarqué de l’AJ Auxerre est entré en jeu à la 57e minute, alors que l’AS Saint-Etienne était déjà mené (2-0). Il n’a pas été décisif, et les Stéphanois se sont finalement inclinés 2-1. Avec la défaite de l’ ASSE à Annecy, le besoin de renforcer l’équipe de Laurent Batlles est plus que jamais impératif.

À cinq jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, les pistes se multiplient dans le Forez. La dernière, outre celle des gardiens de but, mène à Dennis Appiah. D’après Ouest-France, le défenseur du FC Nantes pourrait être la deuxième recrue hivernale de l' ASSE, à la suite de Gaëtan Charbonnier. Il devrait prendre la place d'Yvann Maçon, prêté au Paris FC à l'automne.

ASSE Mercato : Laurent Batlles ne confirme pas la piste Dennis Appiah

L’information est confirmée par Antoine Kombouaré. « On attend que cela soit fait, mais Dennis Appiah est en train de finaliser les derniers détails pour signer à l’AS Saint-Etienne », a-t-il annoncé. Mais chez les Verts, rien n’a filtré officiellement pour l'instant sur la signature du Franco-Ghanéen. Interrogé en conférence de presse sur la probable arrivée du latéral droit du FC Nantes à l' ASSE, Laurent Batlles a plutôt botté en touche. « Antoine Kombouaré a annoncé le départ de Dennis Appiah à l’ ASSE. Vous confirmez son arrivée ? Pour l’instant, je ne parlerais pas de ça. Ce n’est pas à moi d’en parler », a-t-il répondu en conférence de presse, après la défaite de son équipe à Annecy. Notons que le contrat du défenseur de 30 ans prend fin au FC Nantes en juin 2023.