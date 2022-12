OM Mercato : Florian Thauvin bientôt de retour à Marseille ?

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 15:25

En grande difficulté dans son club au Mexique, Florian Thauvin pourrait revenir à l'OM sous la forme d'un prêt dès le prochain mercato.

L'histoire entre Florian Thauvin et l'Olympique de Marseille pourrait connaître un troisième chapitre. Passé à l' OM de 2013 à 2015, le joueur de 29 ans n'avait pas conquis tout le monde dans la cité phocéenne. En 81 matches disputés toutes compétitions confondues, il inscrit seulement 15 buts et ses performances seront jugées insuffisantes par les dirigeants marseillais, qui décideront de le vendre à Newcastle contre un chèque de 17 millions d'euros. Après six mois en Angleterre, Florian Thauvin n'entre plus dans les plans de son entraîneur, et revient à l' OM sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.

Si les premiers mois sont difficiles pour le champion du monde 2018, la donne va rapidement changer, et Florian Thauvin va enfin exploser à l' OM et devenir le véritable chouchou du Vélodrome. Lors de la saison 2017-2018, appartenant officiellement au club marseillais, le natif d'Orléans va réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 26 buts et 18 passes décisives en 58 matches disputés. Derrière, Florian Thauvin va à nouveau s'éteindre au fur et à mesure, et son histoire prend fin le 7 mai 2021 avec l' OM, et décide de rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres UANL au Mexique. Aujourd'hui, Florian Thauvin n'est plus désiré par ses dirigeants, qui souhaitent le voir partir cet hiver.

OM Mercato : Florian Thauvin pourrait revenir en prêt à Marseille

Si l'on en croit les informations du média mexicain Debate, les dirigeants des Tigres de Monterrey songeraient à prêter Florian Thauvin lors du prochain mercato hivernal à l'Olympique de Marseille. Une information qui peut vite prendre tout son sens quand on repense à la longue discussion entre Pablo Longoria et Florian Thauvin le soir du match entre l'AS Monaco et l' OM le 13 novembre dernier qui a vu Marseille s'imposer 3-2 à Louis-II. Toutefois, il semble difficile d'imaginer un retour de l'ancien bastiais dans le vestiaire marseillais aux côtés de Dimitri Payet. Pour rappel, les deux hommes ne s'appréciaient pas énormément lorsqu'ils évoluaient ensemble à l' OM.