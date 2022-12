FC Nantes Mercato : Un homme fort du FCN confirme l'intérêt du LOSC

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 14:50

Meilleur joueur du FC Nantes la saison dernière, Ludovic Blas a failli signer au LOSC. Il confirme cet intérêt mais regrette la tournure des négociations.

Impressionnant avec le FC Nantes lors de l'exercice 2021-2022, Ludovic Blas a suscité l’intérêt de plusieurs clubs. En Ligue 1, le LOSC a tenté de le recruter au FCN. Le club nordiste était entré en négociation avec lui, ses représentants et la direction des Canaris, en vue de son transfert. Finalement, la transaction n’a pas été possible. Le polyvalent milieu offensif est resté au FC Nantes pour jouer la Ligue Europa. Qualifié pour les 16es de finale, il affrontera doublement la Juventus, les 16 et 23 février 2023. Néanmoins, Ludovic Blas avoue avoir été perturbé par les discussions et l’échec de son transfert à Lille.

« C’était difficile à vivre, parce que je me suis retrouvé au cœur de discussions dans lesquelles je ne devais pas me retrouver. Je ne m’attendais pas à vivre ça. C’était une première pour moi, a-t-il regretté dans une interview accordée à Ouest-France. Pendant un mercato, il est logique que des équipes s’intéressent à des joueurs, mais on ne doit pas se retrouver directement mêlé à ces sujets-là. Ça doit discuter entre clubs et quand tout est réglé, on me présente le dossier pour que je me décide. Là, c’est parti dans tous les sens et je me suis retrouvé dos au mur. Ce fut aussi un peu compliqué dans le vestiaire. »

FC Nantes Mercato : Blas perturbé par les négociations autour de son transfert au LOSC

Pour rappel, le joueur courtisé par le LOSC avait renoncé à prendre part au match contre Toulouse FC, lors de la 4e journée de Ligue 1, en toute fin du mercato d'été. « Je n’avais pas la tête au foot, au jeu. Il y avait plus d’appels extra-sportifs. Il fallait mettre un terme à ce feuilleton et je l’ai fait dès que j’ai pu en demandant à ne pas jouer contre Toulouse. » Le N°10 du FC Nantes a été perturbé et cela se ressent dans son rendement cette saison. En Ligue 1, il a inscrit seulement 2 buts et a délivré une passe décisive, contre 2 buts et 3 passes en Ligue Europa.

Ayant tiré les enseignements de l’échec de son transfert au LOSC, le meneur de jeu du FC Nantes se dit désormais armer pour mieux gérer une situation similaire. « J’ai appris pour mieux appréhender une situation similaire si elle se représente. » Avant le prochain mercato estival, Ludovic Blas est déjà dans le viseur de l'OM et de l'OGC Nice.