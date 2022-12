PSG Mercato : Une piste prestigieuse de Luis Campos s'éloigne de Paris

Publié par Thomas G. le 28 décembre 2022 à 15:04

Bien décidé à recruter un nouveau renfort offensif au PSG, Luis Campos souhaiterait s'attacher les services d'un génie portugais.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur un trio offensif de qualité composé de Neymar Jr, Kylian Mbappé et Lionel Messi. En parallèle, les dirigeants du PSG aimeraient recruter un quatrième attaquant pour renforcer ce secteur. Les prestations de Carlos Soler, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia en première partie de saison n’ont pas convaincu le staff du PSG. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services de l’international portugais Rafael Leao cet été.

L’attaquant du Milan AC impressionne cette saison en Serie A et ses performances ont attiré de nombreuses convoitises. Le Real Madrid, le Barça et Chelsea sont intéressés par son profil. À l’heure actuelle, les Milanais ne souhaitent pas vendre l’attaquant portugais pour renforcer un concurrent en Europe. Le Paris SG devra lever la clause libératoire de 120 millions d’euros du joueur pour le recruter.

Dans le même temps, les dirigeants de l’AC Milan aimeraient prolonger le contrat de Rafael Leao et contrarier les plans du PSG. Les Milanais seraient disposés à payer les 19,6 millions d’euros pour régler le litige entre l’international portugais et le Sporting pour le convaincre de prolonger. Le Paris Saint-Germain va devoir trouver les bons arguments pour inverser la tendance et recruter l’un des meilleurs joueurs de Serie A.

PSG Mercato : Rafael Leao pourrait influencer le marché parisien

Le PSG souhaiterait recruter un attaquant cet été, et Rafael Leao est la priorité du club de la capitale. Luis Campos aimerait de nouveau collaborer avec le prodige portugais qu’il avait repéré lors de son passage au LOSC. En cas d’échec dans ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers des solutions alternatives. Depuis plusieurs mois, le PSG s’active en coulisse pour dénicher la perle rare en attaque. En plus de Rafael Leao, le club de la capitale cible Joao Félix et Marcus Rashford. Les Parisiens pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour se renforcer en attaque.