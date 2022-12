FC Barcelone Mercato : Un crack du Barça fait le point sur son avenir

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 20:34

Le mercato du FC Barcelone s'annonce agité ces prochaines semaines, notamment en ce qui concerne les prolongations de contrat.

Alors que le FC Barcelone reste leader de Liga au retour de la trêve, le club catalan risque de se renforcer pour tenter de conserver cette place jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, le Barça devrait se positionner sur plusieurs joueurs dans les prochaines semaines. Mais avant d'accueillir de nouveaux éléments, le club blaugrana veut avant tout prolonger certains de ses leaders et de jeunes joueurs prometteurs issus de la Masia.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a fait part de son souhait de finaliser les prolongations d'Ousmane Dembélé, qui revient tout juste de la Coupe du monde au Qatar, et celle de Sergio Busquets, qui donne du fil à retorde à Xavi. Tout récemment, les dirigeants du club ont également lancé les démarches pour prolonger le bail de Sergi Roberto, qui fait désormais partie des cadres du vestiaire catalan. En plus de cela, les Blaugranas veulent faire signer un nouveau contrat à Alejandro Balde, qui brille depuis le début de saison avec le club espagnol.

FC Barcelone Mercato : Alejandro Balde veut poursuivre son aventure au Barça

Propulsé sur le devant de la scène cette saison, que ce soit avec le FC Barcelone ou avec la Roja, avec qui il a participé au Mondial 2022, Alejandro Balde voit son contrat avec le Barça se terminer dans un an et demi. Récemment, le joueur s'est prononcé sur son avenir et a expliqué son souhait de poursuivre l'aventure en Catalogne. "Mon renouvellement de contrat est entre les mains de mon agent. Mon intention est de continuer mais je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Le renouvellement se passe bien mais je ne sais pas ce qui se passera dans le futur."

La volonté d'Alejandro Baldé de prolonger avec le FC Barcelone devrait satisfaire les dirigeants du club, eux qui ont lancé les manoeuvres pour étendre son contrat il y a déjà plusieurs semaines. À voir maintenant si le Barça arrivera à s'entendre avec l'agent du joueur de 19 ans.