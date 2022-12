OM Mercato : Un transfert inattendu se profile pour Mattéo Guendouzi

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2022 à 10:26

Les ventes se font rares du côté de l’ OM, mais un transfert inattendu se profile au milieu. Mattéo Guendouzi n’est pas à l’abri d’un départ de Marseille.

Le mercato hivernal promet d’être très mouvementé du côté de l’ OM. Pablo Longoria et son équipe travaillent déjà en coulisse pour faire venir deux nouveaux renforts. Mais cette ambition de recrutement passe nécessairement par quelques départs en amont. Confrontée à un impératif économique, la direction de l’ OM devra se séparer de quelques éléments afin de soulager un peu les caisses du club, qui ne sont pas au beau fixe. C’est dans cette perspective que Luis Suarez a été envoyé à Almeria cet hiver, tandis que la pépite Isaak Touré est également proche de rejoindre Auxerre sous la forme d’un prêt. D’autres départs sont attendus en janvier prochain.

Pape Gueye, Leonardo Balerdi ou encore Gerson sont susceptibles d’être vendus lors de cette fenêtre de transfert. Mais, contre toute attente, l’ OM pourrait aussi perdre l’un de ses meilleurs joueurs, en la personne de Mattéo Guendouzi. Convaincant dès son arrivée en provenance d’Arsenal à l’été 2021, l’international tricolore s’est rapidement imposé comme le nouveau patron de l’entrejeu de l’ OM, en enchainant de belles prestations. De retour dans la cité phocéenne après avoir disputé la Coupe du monde avec l’Équipe de France, Mattéo Guendouzi n’espère qu’une seule chose : s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi tient des offres concrètes

Le milieu de terrain a régulièrement affiché cette volonté. Cependant, son expérience sur la Canebière risque d’être de courte durée. Et pour cause, plusieurs clubs s’activent déjà en coulisse pour le recruter. Si l’identité de ses prétendants n’a pas encore fuité, L’Équipe assure que Mattéo Guendouzi a déjà des sollicitations concrètes en vue d’un transfert. Des offres alléchantes qui pourraient bien convaincre la direction de l’ OM de le laisser partir plus tôt que prévu. Sommé par Frank McCourt de faire rentrer de l'argent dans les caisses du club, Pablo Longoria pourrait ainsi réaliser une grosse vente en cédant son vice-champion du monde.

Le quotidien sportif assure que le président de l’ OM et le principal concerné préfèreraient attendre l'été prochain pour envisager un départ qui satisfasse les deux parties. La source dévoile que le joueur de 23 ans devrait bientôt rencontrer la direction phocéenne afin de faire le point sur son avenir. Cette rencontre sera donc très décisive pour la suite de sa carrière. En attendant, il y a de fortes chances de voir Mattéo Guendouzi changer de club lors du prochain mercato estival, car ces prétendants auraient des arguments financiers importants pour son transfert. Selon l’Observatoire du football (CIES), son prix est estimé à environ 50 millions d’euros, ce qui fait de lui l'une des plus grosses valeurs marchandes de l’ OM.