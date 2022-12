ASSE Mercato : Saint-Etienne en passe de boucler une belle arrivée !

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 12:26

L’ ASSE s’active pour boucler l’arrivée d’un gardien de but après avoir signé l'attaquant Gaëtan Charbonnier. Mais il faudra convaincre deux clubs et non un.

Quelques jours après le recrutement de Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre, l’ ASSE négocie le transfert de Gautier Larsonneur avec le Valenciennes FC. Le club ligérien tient à se renforcer au poste de gardien de but car Etienne Green et Matthieu Dreyer ne répondent pas aux attentes de Laurent Batlles. Il faut rappeler que les Verts ont concédé 30 buts en 16 matchs de Ligue 2 disputés cette saison. Cependant, l’AS Saint-Etienne devra sortir le chéquier pour s’attacher les services du dernier rempart du VAFC, car le club nordiste réclamerait un montant estimé à 4 millions d’euros. Gautier Larsonneur n’a plus que six mois de contrat à Valenciennes, et selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros.

ASSE Mercato : Larsonneur annoncé à Saint-Etienne après le match contre le SM Caen

Justement, c’est autour de ce montant que l' ASSE tente de négocier le transfert du gardien de but de 25 ans. Si l’on en croit l’information de Mohamed Toubache-Ter, les Stéphanois sont prêts à passer à l’offensive pour boucler la signature du natif de Saint-Renan (Finistère), dès l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier. « L’ ASSE va accélérer le dossier Gauthier Larsonneur pour le finaliser après ASSE - SM Caen », a annoncé l’insider sur Twitter. Ce dernier livre même des indices sur l’indemnité de transfert. « Les négociations tourneraient entre 2,2 millions d'euros et 3,5 millions d'euros », d’après lui.

Le Stade Brestois s'invite dans le dossier Gaëtan Charbonnier !

À la suite de cette annonce de Toubache-Ter, Evect fait cas de l'introduction du Stade Brestois dans le dossier. Le site web stéphanois croit savoir que Gauthier Larsonneur « appartient à 50% à Brest et à 50% à Valenciennes ». De ce fait, l' ASSE devra trouver un accord avec ces deux clubs pour conclure le sulfureux dossier. En parallèle, les Verts finalisent l'arrivée de Dennis Appiah (FC Nantes), au poste de défenseur.