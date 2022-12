Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid fonce sur une pépite du SRFC

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 13:56

Alors que le mercato hivernal débute dans 3 jours, une pépite du Stade Rennais est surveillée de près. Voici les dernières informations.

Alors Bruno Genesio a récemment déclaré en conférence de presse que le mercato du Stade Rennais devrait être calme, la donne pourrait bien s'annoncer différente pour le SRFC. Dans le sens des départs, Adrien Truffert est toujours convoité par l'Inter Milan pour un transfert cet hiver, Hamari Traoré n'a toujours pas prolongé avec le Stade Rennais, et Martin Terrier ne cesse de faire saliver la Premier League. Beaucoup de dossiers qui pourraient donc fortement agiter le mois de janvier du SRFC. Et ce jeudi, un autre joueur Rouge et Noir semble avoir tapé dans l'œil d'un gros cador européen.

En effet, si l'on en croit les informations du journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid surveillerait de près la situation du milieu de terrain croate, Lovro Majer. Arrivé en 2021 au Stade Rennais où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, le joueur de 24 ans vit une deuxième saison plus délicate avec seulement 13 matches disputés toutes compétitions confondues. Une situation qui le pousse à entrevoir un départ du SRFC cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer intéresse également le PSG

Toujours selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid ne serait pas le seul club intéressé par Lovro Majer. En effet, il affirme que le PSG mais également l'Atlético Madrid seraient également à l'affut pour s'attacher les services de l'international croate. Estimé à 22 millions d'euros sur Transfermarkt, le milieu du Stade Rennais possède une très belle côte sur le marché des transferts ce qui ne manque pas de faire réfléchir Florian Maurice en vue de la prochaine fenêtre hivernale. Quoi qu'il en soit, c'est un énième dossier chaud du mercato qui s'ouvre pour le Stade Rennais, preuve que l'hiver devrait être fortement agité au SRFC.