ASSE : Des retours et des forfaits à Saint-Etienne face à Caen

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 17:26

L’entraineur de l’ ASSE a fait le point santé de son groupe, en vue du match contre Caen, vendredi. Il annonce des retours, mais aussi des forfaits.

Comme face au FC Annecy, lundi, l’ ASSE ne sera pas au grand complet pour affronter le SM Caen, vendredi (19h05) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 17e journée de Ligue 2. Déjà absents en Haute-Savoie, il y trois jours, Thomas Monconduit (milieu défensif), Sergi Palencia (arrière latéral droit) et Antoine Gauthier (milieu offensif) ne sont toujours pas disponibles. Ils ne prendront donc pas part au match de l’AS Saint-Etienne contre le Stade Malherbe. L’entraineur des Verts a confirmé leur forfait, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

En plus de ces trois joueurs, Laurent Batlles va devoir se passer de l’une de ses pépites, Mathys Saban (20 ans). Le jeune attaquant de l' ASSE s’est fait mal à la cuisse, pendant la séance d’entrainement de ce jour. « On a perdu Mathys Saban, ce matin, qui sera forfait comme Thomas Monconduit, Sergi Palencia et Antoine Gauthier. »

ASSE : Cafaro et Abdoulaye Bakayoko retrouvent le groupe de Saint-Etienne

En revanche, l’ ASSE récupère deux joueurs qui étaient aussi indisponibles face au FC Annecy. « Mathieu Cafaro revient dans le groupe, tout comme Abdoulaye Bakayoko », a annoncé Laurent Batlles. Notons que le premier était dans le groupe stéphanois lors du déplacement à Annecy, mais il n’était finalement pas sur la feuille de match, en raison d’un gros coup pris sur le cou-de-pied (cheville). Le retour du milieu offensif et du défenseur central est donc une bonne nouvelle pour le coach de l’ ASSE, en plus du retour de suspension du buteur Jean-Philippe Krasso et Jimmy Giraudon.

En effet, Laurent Batlles joue son avenir sur le banc de touche de l’ ASSE lors de la rencontre avec le SM Caen. Une défaite, la 9e en championnat cette saison, pourrait précipiter son départ avant même la mi-saison.