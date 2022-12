PSG : Après Strasbourg, une grosse accusation tombe contre Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 29 décembre 2022 à 22:26

Mercredi soir, lors de la victoire contre Strasbourg, Neymar a été exclu après avoir reçu deux cartons jaunes de suite. Un acte délibéré du joueur du PSG ?

Inspiré en première partie de match, Neymar a été passeur décisif sur le but de Marquinhos. Mais tout a basculé en seconde période. En effet, l’attaquant de 30 ans a été exclu après avoir reçu deux cartons jaunes successivement, le premier pour un mauvais geste sur le défenseur strasbourgeois Gerzino Nyamsi et le deuxième pour une simulation pour un pénalty.

Si le Paris Saint-Germain est sur la même longueur d’onde que son joueur, le club de la capitale mettant en avant la griffure au visage de Nyamsi sur Neymar, une légende brésilienne a clairement soupçonné son compatriote d’avoir fait exprès pour être exclut afin de passer la soirée du réveillon tranquillement.

« Neymar qui se fait expulser sur un penalty simulé et qui ne joue pas le 1er janvier ? Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt », a indiqué Gerson, vainqueur de la Coupe du monde 1970, au micro du média UOL Esporte. Pendant ce temps, la Ligue de Football s’apprête à statuer en urgence sur le cas de la star des Rouge et Bleu.

PSG : Neymar risque gros après son coup de sang

Expulsé contre le Racing Club de Strasbourg mercredi soir en Ligue 1, Neymar va tout logiquement manquer le choc contre le RC Lens, dimanche, à l’occasion de la 17e journée du Championnat. Et d’après les informations relayées ce jeudi par RMC, l’ancien ailier du FC Barcelone devrait être fixé sur sa sanction dès vendredi avec l'examen de son dossier par la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Selon les règles, le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé, risque entre un et deux matches de suspension. Le numéro 10 de l’équipe du Paris Saint-Germain pourrait donc également manquer la rencontre de Coupe de France contre Châteauroux, le 6 janvier prochain.