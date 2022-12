Stade Rennais : L'énorme regret de Genesio après la défaite à Reims

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 02:56

Le Stade Rennais a été défait pour son retour en Ligue 1 ce jeudi sur la pelouse du Stade de Reims. Bruno Genesio a livré son analyse.

Fin de série pour le Stade Rennais. Jeudi, le SRFC a vu sa série d’invincibilité s’estomper sur la pelouse du Stade de Reims. Invaincu depuis le 27 août et 17 rencontres, Rennes a été battu par Reims (3-1). Un doublé de Folarin Baloggun et une réalisation d’Alexis Flipps ont permis au club champenois de signer cet exploit. Arthur Theate a sauvé l’honneur des visiteurs en fin de première mi-temps. Entraîneur des Rouge et noir, Bruno Genesio a livré ses impressions au sortir de cette défaite. Un revers d’autant surprenant que Rennes avait confirmé sa bonne masse lors des matchs de préparation. Les Rennais avaient remporté tous leurs trois matchs de préparation avant de signer leur retour à la compétition ce jeudi.

Stade Rennais : Le terrible aveu de Genesio après la défaite du SRFC

Pour Bruno Genesio, ses poulains n’ont pas existé dans le premier acte de cette partie. Le coach du Stade Rennais déplore le réveil tardif de ses troupes contre Reims. « On a commencé le match à la 45e minute, on ne peut pas espérer grand-chose quand on fait une entame de match comme on l’a fait », a indiqué l’entraîneur du SRFC déjà tourné vers la prochaine sortie de son équipe. Ce sera lundi lors de la réception de l’OGC Nice pour la 17e journée du championnat.

« On a été trop peu agressif et engagé face à une belle équipe. J’espère que ça sera un mal pour un bien puisqu’on ne reparlera plus de notre série d’invincibilité… On a la chance de pouvoir remettre les pendules à l’heure dans trois jours et j’espère qu’on le fera », a indiqué le technicien qui nvite à ne pas tout noircir et tomber dans le catastrophisme.