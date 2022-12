ASSE Mercato : Un ancien Vert pourrait remplacer Laurent Batlles

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 11:05

Un ancien joueur de l’ ASSE et ex-coach adjoint de la réserve n’est pas indifférent à un retour à Saint-Etienne, à la place de Batlles, sur la sellette.

Laurent Batlles (47 ans) pourrait payer cash le début de saison catastrophique de l’ ASSE. Il est clairement menacé de limogeage en ce moment. Son contrat pourrait s’arrêter avant même la deuxième moitié de la saison. Déjà sur la sellette à l’issue de la 15e journée, suite à la chute des Verts à la 20e et dernière place de Ligue 2, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne a été maintenu de justesse, afin de faire une nouvelle préparation pendant la longue trêve occasionnée par la Coupe du monde. Les décideurs du club ligérien espéraient ainsi qu’il entame la remontée dès la reprise du championnat. Mais l’ ASSE s’est inclinée, lundi, face au FC Annecy (2-1), enregistrant ainsi une 3e défaite consécutive en L2.

Dès lors, Laurent Batlles est de nouveau en sursis. Il joue son poste face au SM Caen, au stade Geoffroy-Guichard, ce vendredi (19h05). En cas de défaite, il pourrait être licencié. Lors de son passage en conférence de presse, jeudi, il a justement répondu à la question de son avenir. Et il a reconnu qu’il est en sursis : « Ma situation personnelle, je m’en fous […]. Le reste (son avenir, ndlr) ne m’appartient pas. Je suis dans le même lot que tous les entraineurs. »

ASSE Mercato : Lilian Compan, candidat à la succession de Batlles ?

En novembre, plusieurs noms d’entraineurs ont circulé à l' ASSE, lorsque Laurent Batlles était menacé la première fois. Outre Patrice Garande (62 ans), dont le nom était en pole position, Frédéric Antonetti (61 ans) et Jean-Marc Furlan (64 ans) étaient aussi cités. Ce vendredi, dans des propos rapportés par Peuple-Vert, Lilian Compan ne cache pas son intérêt pour l’ ASSE. Il apprend qu’il est en quête d’un nouveau projet. « Le terrain me manque, il est possible que je me remette à la recherche d’un nouveau projet. Aujourd’hui je fais beaucoup d’administratif, ça n’a rien à voir avec la compétition. On verra de quoi demain est fait », a-t-il indiqué.

Fort de son expérience enrichissante dans le staff technique de la réserve stéphanoise, puis à la tête des U19 et aussi en tant de recruteur pour l' ASSE, Lilian Compan a songé à revenir à Saint-Etienne avec Laurent Batlles, à l’été. « Je suis toujours en contact avec le coach, il y a eu un possible rapprochement quand Batlles est arrivé chez les pros, mais ça ne s’est pas fait », a-t-il fait savoir, tout en exprimant son inquiétude pour l’ ASSE.