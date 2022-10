PSG Mercato : N'Golo Kanté, Chelsea prend une décision fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 05:15

Quoique bien fourni au milieu de terrain, le PSG n’aurait pas renoncé à son rêve d’attirer N’Golo Kanté, qui pourrait bien quitter Chelsea l’été prochain.

PSG Mercato : Todd Boehly veut tourner la page N’Golo Kanté

L’heure du divorce a-t-elle sonné entre N’Golo Kanté et Chelsea ? Arrivé en juillet 2016 en provenance de Leicester City pour 35 millions d’euros, le milieu de terrain français arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain. Et selon les informations recueillies par TMW, les dirigeants du club anglais ne seraient pas enclins à offrir une proposition de prolongation à Kanté. Selon le média italien, le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, voudrait bâtir une équipe d’avenir avec de jeunes talents et ne souhaiterait donc pas conserver l’ancien milieu du SM Caen.

D’autant plus que du côté de Londres, le compatriote de Kylian Mbappé, en proie à d’incessantes blessures ces dernières années, ne serait plus vraiment un premier choix dans l’esprit des décideurs de Chelsea. Le Champion du monde 2018 pourrait donc ainsi faire ses valises et quitter Stamford Bridge à l’issue de la saison en cours. Une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui surveillerait toujours de près la situation du natif de Paris.

PSG Mercato : N’Golo Kanté au Paris SG l’été prochain ?

En effet, d’après les informations du journaliste Ben Jacobs, Luis Campos serait un grand fan de l’international français et serait prêt à lui dérouler le tapis rouge pour signer au Paris Saint-Germain lors du marché des transferts de l’été. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur ce dossier colossal puisque la Juventus serait également sur le coup. La même source indique que les dirigeants turinois sont récemment entrés en contact avec l’entourage de Kanté pour connaître sa situation exacte en vue d’une arrivée lors du prochain mercato estival.

Fabrizio Romano a confirmé cette tendance sur sa chaîne Youtube en révélant que N'Golo Kanté a parlé de son avenir sa direction, mais les deux parties ne seraient pas parvenus à un accord en vue d’une prolongation. Après sept années passées en Premier League, Kanté pourrait faire son grand retour en Ligue 1 dès l’été 2023.