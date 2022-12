AS Monaco Mercato : Un important départ se précise à l'ASM

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 19:41

L’AS Monaco pourrait perdre un joueur important cet hiver. Ce dernier se rapproche d’un grand club d’Europe à quelques heures de l’ouverture du Mercato.

Le retour d’Alexander Nübel, actuel dernier rempart de l'AS Monaco, au Bayern Munich, pour prendre la place de Manuel Neuer, victime d'une fracture à la jambe et indisponible jusqu'à la fin de la saison, est relancé. Alors que l’ASM s’opposait à la demande du club bavarois de récupérer le gardien de but plus tôt que prévu, en janvier, Bild apprend que les parties sont en passe de trouver un terrain d’entente. Le journal allemand croit savoir que le club bavarois est sur le point d’obtenir un accord avec le club du Rocher et le gardien de but prêté. L’AS Monaco aurait eu des garanties, tout comme Alexander Nübel, qu’il sera le portier N°1, même si Manuel Neuer revient de blessure.

Les négociations se poursuivent entre le directeur sportif du club de la Principauté, Paul Mitchell et son homologue du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, d’après la source. Pour rappel, il n’y a pas de clause de rapatriement dans le contrat d’Alexander Nübel. Le Bayern Munich doit donc convaincre l'AS Monaco pour reprendre le portier de 26 ans, avant la fin de son prêt en juin 2023.

AS Monaco : Nübel n'est pas très emballé par un retour au Bayern en janvier

Le concerné a d'ailleurs clarifié sa situation, récemment, dans le même journal allemand. Il n’est pas très enthousiaste à l’idée de retourner à Munich en janvier, alors qu’il a un statut de N°1 sous le maillot monégasque. « Cela n'a pas beaucoup de sens pour moi de revenir. Je ne sais pas à quel point la blessure de Manuel est grave, mais je pense qu'il sera de nouveau en forme d'ici l'été. Je suis très heureux ici (à Monaco) et j'ai encore beaucoup de matchs. J'ai réalisé ici à quel point jouer est important. Je ne veux plus m'en passer. En fin de compte, c’est l'AS Monaco qui a le dernier mot, car je suis sous contrat ici », a t-il indiqué clairement.