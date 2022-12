AS Monaco Mercato : Annoncé au Bayern, un joueur de l'ASM répond

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 16:09

Annoncé au Bayern Munich après la blessure de Manuel Neuer, le gardien de l'AS Monaco, Alexander Nübel, s'est exprimé sur les rumeurs qui circulent.

Joueur appartenant au Bayern Munich depuis plus de deux ans, Alexander Nübel est prêté depuis l'été 2021 à l'AS Monaco et satisfait grandement ses dirigeants depuis peu. Après des débuts extrêmement compliqués la saison dernière, le portier allemand s'est peu à peu imposé en réalisant de belles performances dans les buts monégasques. Aujourd'hui, il est le véritable gardien numéro 1 à l'ASM, et ne devrait pas quitter le club du Rocher avant la fin de saison, à l'échéance de son prêt. Mais le Bayern Munich a récemment appris une terrible nouvelle concernant Manuel Neuer, qui pourrait grandement changer la donne pour le portier de l'AS Monaco.

En effet, après la nouvelle élimination de l'Allemagne en phase de poules de la Coupe du monde, le portier bavarois s'est cassé la jambe lors de ses vacances, et demeure indisponible pour le reste de la saison avec le club de Bundesliga. Et avec les grosses échéances qui attendent le Bayern, dont un huitième de finale de Ligue Des Champions face au PSG, l'idée de faire revenir Alexander Nübel de son prêt à l'AS Monaco, a traversé l'esprit des dirigeants bavarois.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel clarifie la situation

Dans des propos relayés par le média allemand BILD, le gardien de l'AS Monaco, Alexander Nübel, a tenu à clarifier sa situation concernant les dernières rumeurs qui font état d'un retour au Bayern Munich pour pallier la blessure de Manuel Neuer : " Cela n'a pas beaucoup de sens pour moi de revenir. Je ne sais pas à quel point la blessure de Manuel est grave. Mais je pense qu'il sera de nouveau en forme d'ici l'été, au plus tard en préparation pour la prochaine saison. Je croise les doigts pour lui. Je suis très heureux ici et j'ai encore beaucoup de matchs devant Monaco. J'ai réalisé ici à quel point jouer des matchs est important. Je ne veux plus m'en passer. En fin de compte, l'AS Monaco a le dernier mot, je suis sous contrat ici. " Voilà des déclarations qui ont le mérite d'être claires, et qui devraient clôturer le dossier du retour prématuré d'Alexander Nübel au Bayern Munich.