Stade Rennais Mercato : Lovro Majer a choisi son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 30 décembre 2022 à 23:11

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Lovro Majer ne devrait pas faire de vieux os au Stade Rennais. Associé à de grands clubs, il aurait déjà fait son choix.

Lors d’une interview accordée au journal L’Équipe, Lovro Majer a répondu aux rumeurs l’annonçant dans les plans de plusieurs cadors européens. Arrivé en août 2021 en provenance du Dinamo Zagreb, le milieu de terrain du Stade Rennais se dit prêt à relever ce défi dans un avenir proche.

« Les étapes suivantes de ma progression : la LDC, un top club ? Cette Coupe du monde occupe tout mon esprit. Avec Rennes, si en début de saison on visait le top 4, on peut faire peut-être mieux, deuxième ou troisième. Je progresse. Un top club, oui, on verra. Là, je veux juste être le plus fort possible pour la Croatie », a récemment confié l’international croate du SRFC. Ce vendredi, la presse étrangère assure que le protégé de Bruno Genesio aurait déjà les yeux tournés vers un projet plus ambitieux.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer rêve du Real Madrid

Alors que l'agent de Lovro Majer a indiqué que son client pourrait rejoindre le Real Madrid contre un chèque record de 50 millions d’euros, l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a déclaré en conférence de presse mercredi que ce n’est pas d’actualité de répondre à de grosses offres éventuelles sur des joueurs importants du club.

« Pour l’instant, on n’a pas décidé de qui pouvait éventuellement quitter le club. Je pense que plus on a de joueurs performants à chaque poste et plus on a de chances de remplir les objectifs qui nous sont fixés », a expliqué Genesio. Mais ce vendredi, la presse espagnole, notamment El Nacional, confirme les récentes révélations du journaliste italien Matteo Moretto concernant l’intérêt du Real Madrid pour le numéro 21 du club rennais.

Si Jude Bellingham est la grande priorité des Merengues pour la succession de Luka Modric, les dirigeants madrilènes seraient aussi intéressés par le profil de Majer. Toujours selon la même source, l’intérêt serait réciproque puisque le coéquipier de Martin Terrier serait très excité à l’idée de rejoindre les rangs d’un club comme la Maison-Blanche. Il ferait même désormais de la formation madrilène son principal objectif pour la suite de sa carrière.