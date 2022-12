PSG Mercato : Luis Campos creuse une piste étonnante en Bundesliga

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 11:31

Alors que le mercato hivernal devrait être particulièrement calme au PSG, Luis Campos préparerait déjà le terrain pour l’été prochain, notamment en Bundesliga.

Pas forcément dans le besoin à ce poste, le Paris Saint-Germain serait néanmoins à l’affût pour la moindre opportunité au milieu de terrain. En effet, malgré les présences de Marco Verratti, Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Danilo Perreira, Luis Campos voudrait encore attirer un nouveau joueur dans ce secteur de jeu.

D’après les informations recueillies par le journaliste David Daydou, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Manu Koné, fait désormais partie des pistes du Paris SG pour le mercato estival de 2023. Transféré en janvier 2021 contre un chèque de 9 millions d’euros, l’ancien milieu défensif de Toulouse « est perçu par nombre de directions sportives européennes comme l’un des jeunes milieux les plus complets. » Luis Campos serait donc passé à l’action auprès de ses représentants avec pour « objectif de prendre la température et se positionner pour la suite. » Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Chelsea prêt à gâcher les plans de Campos pour Manu Koné

En effet, selon les informations rapportées ces derniers jours par le journal allemand Sport Bild, les dirigeants de Chelsea auraient coché le nom de Manu Koné pour l’été prochain. Âgé de 21 ans, l’international espoir français est lié au Borussia Mönchengladbach jusqu’en juin 2025. Auteur d’un but et une passe décisive en 14 rencontres de championnat de Bundesliga, le natif de Colombes est estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais l’été dernier son club avait refusé une offre de 35 millions d’euros de Newcastle pour lui. Le pensionnaire de Bundesliga espère en tirer une somme encore plus importante. D’après le Daily Mail, les Magpies penseraient toujours à Manu Koné. Le Paris SG est donc prévenu.