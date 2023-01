ASSE Mercato : Batlles fait le point sur les pistes avant Laval

Publié par Dylan le 01 janvier 2023 à 15:04

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE a besoin de renforts cet hiver pour s'en sortir. L'entraîneur Laurent Batlles a bien avancé sur certaines pistes.

L'AS Saint-Étienne va tenter de lancer l'année 2023 par une victoire contre Laval mardi. Dernier de Ligue 2, le club forézien vit un calvaire depuis sa relégation dans l'antichambre de l'élite, actée en mai dernier. Si de nombreux renforts sont venus garnir les rangs des Verts cet été, comme Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Matthieu Dreyer ou encore Ibrahima Wadji, cela ne suffit pas pour remonter la pente.

Pour Laurent Batlles, également arrivé cet été, c'est une période compliquée à vivre. S'il s'est défendu des mauvais résultats en début de saison, l'ancien coach de l'ESTAC Troyes ne se cache plus désormais. Après 16 journées, les Stéphanois comptent 6 points de retard sur le premier non-relégable, le Dijon FCO. Le fossé est en train de se créer, c'est pourquoi la direction tente de recruter davantage de joueurs cet hiver.

L'ASSE pourrait accueillir trois recrues avant le Stade Lavallois

Le mercato hivernal s'annonce mouvementé à l'AS Saint-Étienne, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. Première bonne nouvelle : les Verts devraient officialiser sous peu l'arrivée de Dennis Appiah. Le latéral droit vient du FC Nantes où il a connu sa plus grande expérience en Ligue 1 (88 matchs joués). Côté départs, le site Evect a dressé la liste des indésirables. Matthieu Dreyer, Etienne Green, Charles Abi, Gabriel Silva, Sergi Palencia et Mickaël Nadé ne seront pas retenus en cas de porte de sortie. Le dossier Saïdou Sow est plus complexe, car le joueur a retrouvé du temps de jeu contre le SM Caen (1-1) vendredi et a réalisé une prestation correcte.

Concernant les pistes potentielles de l'ASSE cet hiver, le poste de gardien est encore dans les priorités selon Le Progrès. Pourtant, le club avait recruté Dreyer cet été en provenance du FC Lorient. Mais le portier de 33 ans a déçu sur les derniers matchs et ne serait plus digne de confiance. Gautier Larsonneur (Stade Brestois) serait courtisé tout comme Gauthier Gallon (ESTAC Troyes), qui a déjà joué sous les ordres de Laurent Batlles. Enfin, le nom de Pape Abou Cissé (Olympiakos) a été cité en défense centrale, mais la piste se refroidirait d'après Evect. Bien malin celui qui peut connaître le dénouement de tous ces dossiers.