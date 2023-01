FC Nantes Mercato : C'est acté, un joueur quitte le FCN

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 14:46

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, un défenseur du FC Nantes est actuellement au Brésil pour passer sa visite médicale.

Fabio n'est plus un joueur du FC Nantes. Après plus de 4 ans et un total de 95 matches disputés sous le maillot du FCN, le défenseur brésilien quitte la Loire-Atlantique pour rejoindre Luis Suarez au club brésilien de Gremio. En effet, d'après les toutes dernières informations de Fabrizio Romano, Fabio est d'ores et déjà au Brésil pour passer sa visite médicale. Le journaliste affirme également que l'ancien défenseur de Manchester United a signé pour un contrat permanent d'une durée de 2 ans.

Cette information est tout sauf une surprise, car cela fait plusieurs semaines que Fabio est annoncé sur le départ du FC Nantes pour rejoindre Gremio. Et il ne sera pas le seul défenseur à quitter le FCN puisque Dennis Appiah est sur le point de signer officiellement avec l'AS Saint-Etienne. Les Jaune et Vert sont donc déjà très actifs sur ce mercato hivernal qui a ouvert officiellement ses portes dimanche à minuit.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré veut du renfort

Après la victoire du FC Nantes hier soir face à l'AJA 1-0, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a ouvertement déclaré vouloir du renfort lors de ce mercato hivernal. Et il est déjà bien écouté puisque les dirigeants nantais sont sur le point de boucler le transfert définitif de Mostafa Mohamed, prêté par Galatasaray depuis le début de la saison.

C'est donc un début de mercato hivernal idéal pour Antoine Kombouaré qui voit deux défenseurs indésirables quitter le club, et un attaquant s'engager définitivement au FC Nantes. Dans une deuxième partie de saison qui s'annonce rude avec la lutte pour le maintien, les dirigeants du club semblent avoir parfaitement compris qu'il fallait se montrer ambitieux lors de cette période hivernale.