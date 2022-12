FC Nantes Mercato : Plusieurs transferts attendus au FCN !

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 15:05

Après un mercato estival timide, le FC Nantes devrait connaître du mouvement en janvier avec plusieurs transferts en perspective.

15e de Ligue 1 et qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa, le Football Club de Nantes dresse un bilan plutôt positif de sa première partie de saison. Pourtant, tout laissait présager une saison cauchemardesque pour les hommes d’Antoine Kombouaré après un mercato estival éreintant. Entre les différents échecs pour enrôler un attaquant et le délicat feuilleton Ludovic Blas, les Canaris gardent quelques regrets de leur dernier marché des transferts et comptent se requinquer cet hiver. Si des joueurs comme Mathieu Valbuena, Yacine Adli ou encore Glen Kamara ont récemment été associés au FCN, le club Jaune et Vert devrait en amont enregistrer plusieurs départs importants.

Comme annoncé par Ouest-France, le latéral Fabio sera le premier à quitter le FC Nantes cet hiver à six mois de la fin de son bail. Écarté des plans d'Antoine Kombouaré, le joueur de 32 ans va rejoindre le club de Grêmio dans les prochaines heures. Mais d’après l’insider Emmanuel Merceron, l’ancien joueur de Manchester United ne sera pas le seul à quitter la Beaujoire cet hiver. "Visiblement, Fabio à Gremio c’est réglé. Je ne sais pas s’il est libéré ou s’il y a un chèque. D’autres départs devraient suivre dans les prochains jours", annonce la source sur Twitter.

FC Nantes Mercato : Des départs pour préparer des arrivées cet hiver ?

On le sait, le FCN est loin d’être le club le plus dépensier lors du mercato. Si son président Waldemar Kita est souvent pointé du doigt pour sa prudence en termes de recrutement, la donne pourrait changer cet hiver. Avec la menace d’une descente en deuxième division, les Canaris doivent renforcer certains secteurs de jeu pour rapidement remonter au classement.

Mais ces différentes arrivées devront être précédées de ventes, pour permettre à la fois de libérer de la masse salariale mais également récupérer de la liquidité pour recruter. Ainsi les Jaune et Vert devraient rapidement offrir une porte de sortie à certains indésirables afin de préparer au mieux leur mercato hivernal.