FC Nantes Mercato : Officiel, le FCN perd un autre défenseur

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2023 à 11:20

À la suite de l’annonce officielle du départ de Dennis Appiah à l’ASSE, mardi, le FC Nantes a confirmé celui d’un autre défenseur, ce mercredi.

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, a laissé partir Dennis Appiah (30 ans) et Fabio (32 ans), deux défenseurs latéraux qui ne lui sont pas indispensables, comme il l’avait expliqué en conférence de presse avant la nouvelle année. « Fabio rentre au Brésil, après quinze ans à traverser l'Europe. Et pour Dennis Appiah va à l'AS Saint-Étienne. Ces deux garçons avaient la volonté de trouver un autre projet et à partir du moment où ils ont envie de partir, j'ai ouvert la porte et je suis très content pour eux. C'est aussi un choix que j'ai fait. Aujourd’hui, on a quatre latéraux : Quentin Merlin, Charles Traoré, Fabien Centonze et Sébastien Corchia. »

FC Nantes Mercato : Le FCN confirme le transfert de Fabio à Grêmio

Mardi, le FCN a officialisé le départ de Dennis Appiah à l’ASSE. Ce mercredi, les Canaris ont aussi acté le départ du défenseur brésilien sur son site internet, dans la foulée du communiqué officiel de Grêmio, son nouveau club. « Le FC Nantes et le Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Brésil) ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur nantais, Fabio, à compter du 10 janvier 2023. Le FC Nantes tient à remercier Fabio pour son professionnalisme, son implication et son dévouement pour le maillot nantais. Le Club souhaite à Fabio tout le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Pour rappel, le joueur brésilien avait signé au FC Nantes le 18 juillet 2018, en provenance de Middlesbrough FC en Championship. Il a totalisé 96 matches sous le maillot nantais. Le frère jumeau de Rafael (ex-OL) n'a inscrit aucun but avec le FCN, mais a délivré 7 passes décisives, en quatre saisons et demie à Nantes.