PSG Mercato : Un Champion du monde déjà promis au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2023 à 16:16

Si le PSG va connaître un hiver plutôt calme, les lignes devraient bouger à l’issue de la saison. Un Champion du monde devrait faire son retour dans la capitale.

Écarté des plans de Christophe Galtier, Julian Draxler a été envoyé par le Paris Saint-Germain au Benfica Lisbonne dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros sans option d’achat cette saison. Si Pablo Sarabia avait profité de sa brève aventure au Portugal, au Sporting, pour retrouver des couleurs, ce n’est pas le cas pour le milieu de terrain offensif allemand. En plus d'avoir été gêné par une blessure musculaire, Draxler n'entre pas dans les plans de l’entraîneur du Benfica, Roger Schmidt, qui ne l’a utilisé qu’à seulement 13 reprises toutes compétitions confondues. Une situation qui aurait poussé les décideurs du club de Lisbonne à arrêter une importante décision pour le joueur de 29 ans.

PSG Mercato : Julian Draxler va revenir à Paris

Recruté en janvier 2017 en provenance du VfL Wolfsburg contre un chèque de 36 millions d’euros, Julian Draxler va faire son retour au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le journal O Jogo, le Benfica Lisbonne ne conservera pas l’international allemand à l'issue de la saison. L’ancien club de Renato Sanches n’a pas été convaincu par le compatriote de Manuel Neuer au point de déclencher des négociations avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pour un transfert définitif.

Sauf énorme revirement dans la seconde moitié d’exercice, le champion du monde 2014 va faire son retour dans l’effectif de Christophe Galtier l’été prochain. Mais Draxler n’a plus d’avenir au Paris SG et devra donc se chercher une nouvelle porte de sortie durant le marché des transferts de l’intersaison. Pour rappel, durant l'été, des clubs espagnols et allemands avaient pris des renseignements pour le milieu offensif formé à Schalke 04.