AS Monaco Mercato : L'ASM reçoit une excellente nouvelle

Après sa victoire contre le Stade Brestois hier, l'AS Monaco continue sa remonter au classement et prépare son mercato hivernal en parallèle de cela.

Depuis plusieurs journées, l'AS Monaco va beaucoup mieux en championnat, en témoigne la belle 4e place occupée par les hommes de Philippe Clément. En effet, l'ASM performe ces dernières semaines, ce qui a permis à plusieurs joueurs de se mettre en avant. Outre Axel Disasi et Youssouf Fofana, qui ont participé à la Coupe du Monde avec la France, Benoît Badiashile a, quant à lui, tapé dans l'oeil de Chelsea et devrait rallier l'Angleterre dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Un autre joueur a pu se mettre en avant en ce début de saison, mais aussi la saison passée, il s'agit du portier allemand Alexander Nubel. Prêté à l'AS Monaco par le Bayern Munich, le gardien de 26 ans a enfin trouvé une place de titulaire avec l'ASM, lui qui était barré par la concurrence de Manuel Neuer en Bavière. Mais avec la blessure du portier allemand, la rumeur d'un retour anticipé de Nübel en Bundesliga se faisait de plus en plus insistante ces dernières semaines.

AS Monaco Mercato : Le Bayern Munich ne fera pas revenir Alexander Nübel cet hiver

Avec la récente blessure de Manuel Neuer, le Bayern Munich se retrouve un peu lésé au poste de gardien de but, étant donné l'importance du champion du monde 2014 au sein de l'effectif bavarois. Ainsi, le club aurait songé à faire revenir Alexander Nübel de son prêt à l'AS Monaco pour qu'il assure l'intérimaire, en attendant le retour en forme de la légende du club.

Comme le révèle le journal allemand BILD ce lundi, le Bayern Munich a laissé tomber la piste menant à l'actuel gardien de but de l'AS Monaco. En effet, le club bavarois se serait tourné vers d'autres profils plus expérimentés. Deux noms reviennent avec insistance du côté de l'Allemagne, celui d'Emiliano Martinez, et celui de Yassine Bounou, qui se sont tous les deux illustrés lors de la Coupe du Monde au Qatar. Sauf retournement de situation, Alexander Nübel devrait ainsi finir la saison avec l'ASM.