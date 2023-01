RC Lens : L'incroyable décision de Franck Haise pour contrer le Paris SG

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 20:46

Après la victoire 3-1 du RC Lens face au PSG, un cadre du RCL est revenu sur l'incroyable décision de Franck Haise pour préparer le choc.

Dimanche soir, le RC Lens a fait tomber le PSG pour la première fois de la saison dans un match qui aura certainement sa place parmi les plus beaux de la saison. Dans un stade Bollaert survolté, les Lensois ont tout de suite annoncé la couleur par l'intermédiaire du Polonais Przemyslaw Frankowski à la 5e minute. Mais trois minutes plus tard, Paris égalise grâce à Hugo Ekitike sur une action extrêmement litigieuse. La frustration du RC Lens va rapidement s'estomper et Loïs Openda va redonner l'avantage aux Sang et Or à la 28e minute en envoyant Marquinhos au tapis sur un crochet dévastateur qui lui permet ensuite de tromper Gianluigi Donnarumma.

En seconde période, c'est Alexis Claude-Maurice qui permettra aux RC Lens de faire le break dès la 47e minute, sur une passe merveilleuse de Loïs Openda. Le PSG ne parviendra pas à revenir, laissant Lens s'imposer logiquement 3-1. Ce match était forcément assez spécial, d'abord au vu de l'affiche entre les deux équipes, mais aussi par sa programmation. En effet, cette rencontre s'est jouée le 1er janvier, chose qui n'arrive jamais en France à cette période de l'année. La préparation était donc un peu particulière pour les deux équipes et pour être sûr que ses joueurs soient en forme, Franck Haise a pris une incroyable décision pour la soirée du 31 décembre.

RC Lens : Franck Haise a planifié une mise au vert le 31 décembre à 23h

Il l'avait déclaré en conférence de presse et a visiblement tenu parole. Samedi soir à 23h, alors qu'ils étaient avec leurs familles, les joueurs du RC Lens ont dû quitter le cocon familial pour rejoindre le groupe de Franck Haise afin de réaliser la traditionnelle mise au vert de veille de match. Hier soir en zone mixte, après le succès du RC Lens face au PSG, Jonathan Gradit est revenu sur cette soirée très particulière : "On a tous été sérieux. C’était pourtant compliqué de partir de chez nous. Paris a aussi été sérieux le plus possible. On voulait faire la fête mais on la fera ce soir avec toute l’équipe. "Une décision de Franck Haise bien vécue par les Sang et Or et qui s'est avéré plus que payante pour le RC Lens.