OM : Un premier verdict tombe à Marseille pour Jonathan Clauss

Publié par Enzo Vidy le 03 janvier 2023 à 17:08

Après avoir perdu Jonathan Clauss lors de la victoire de l' OM à Montpellier, un premier verdict est tombé à l'Olympique de Marseille.

Sur le plan comptable, l' OM a parfaitement commencé son année 2023. Face à une belle équipe du MHSC, les Marseillais sont allés chercher une précieuse victoire à la Mosson en s'imposant 2-1 grâce à des buts de Nuno Tavares et Maxime Estève contre son camp. Ce succès permet à l' OM de ne pas laisser le RC Lens et le PSG s'échapper dans la course au titre. Malgré la victoire, tout n'a pas été parfait pour les hommes d'Igor Tudor dans cette rencontre.

Nuno Tavares a été exclu en fin de rencontre suite à un geste d'humeur sur Arnaud Souquet, et Jonathan Clauss a dû quitter ses partenaires dès la 25e minute suite à une blessure musculaire au niveau de l'adducteur. Lors de sa sortie, l'ancien joueur du RC Lens était au bord des larmes et laissait entrevoir une blessure assez grave. Finalement, plus de peur que de mal pour le joueur de 30 ans.

OM : Les nouvelles sont rassurantes pour Jonathan Clauss

Si l'on en croit les informations de L'Équipe révélées lundi soir après la rencontre, le staff de l' OM aurait fait part de son optimisme concernant la blessure de Jonathan Clauss. En effet, ce dernier serait revenu sur le banc pendant la rencontre, en marchant normalement sans aucune aide, et aurait même déclaré que la douleur n'était plus aussi intense que lors de sa sortie à la 25e minute.

Ce mardi après-midi, RMC Sport indique que les premiers examens sont rassurants pour le piston droit de l' OM. En effet, Jonathan Clauss souffrirait d'une élongation au niveau des adducteurs. Sa durée d'indisponibilitée n'est pas encore connue, mais le média précise qu'un nouveau point sera fait dans les prochains jours. C'est donc un premier soulagement pour les supporters marseillais qui devraient rapidement revoir Jonathan Clauss refouler la pelouse du Stade Vélodrome. Le prochain match de l' OM se jouera samedi prochain à Martigues, à l'occasion du 32e de finale face au Hyères FC.