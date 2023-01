ASSE : Appiah, Saint-Etienne annonce la couleur avant Laval

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2023 à 17:38

L’ ASSE n’a pas qu’officialisé la signature de Dennis Appiah, ce mardi. Elle a aussi livré une information capitale concernant le défenseur.

L’ ASSE n’a pas perdu du temps sur le dossier Dennis Appiah. Son transfert a été officialisé deux jours après l’ouverture officielle du mercato. Dans la foulée de l’annonce officielle de sa signature à l’AS Saint-Etienne, le club ligérien a livré une autre information concernant le polyvalent défenseur. En effet, il a participé à son premier entraînement collectif. « Dennis Appiah a fait la découverte de ses nouveaux coéquipiers en effectuant la séance collective programmée ce mardi matin, à une semaine tout pile de la réception de Laval », a fait savoir l’ ASSE, sur son site internet, avec des images du défenseur de 30 ans en plein travail au centre sportif Robert Herbin de L’Etrat.

Le joueur en provenance du FC Nantes arrive pour renforcer les Verts à un poste où l’équipe de Laurent Batlles a été défaillante lors de la première partie de saison. « Il y a des postes, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes », avait souligné Loïc Perrin, avant la longue trêve de la Coupe du monde 2022. Dennis Appiah est certes un latéral droit de prédilection, mais il peut dépanner en tant que piston gauche et aussi en défense centrale, grâce à sa polyvalence. De quoi réjouir l’entraîneur de l’ ASSE. « Dennis est un joueur polyvalent. Il connaît très bien le haut niveau et va apporter à notre jeunesse son expérience, sa maturité et sa sérénité. »

ASSE : Laurent Batlles prépare Dennis Appiah pour Saint-Etienne-Laval

Comme le joker Gaëtan Charbonnier, aligné à la reprise du championnat et buteur contre le SM Caen (1-1), Laurent Batlles prépare Dennis Appiah pour le match contre le Stade Lavallois, le 10 janvier à 20h45. Si dans une semaine, il ne présente aucun souci physique, le transfuge du FC Nantes devrait être titulaire contre le club de la Mayenne, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. Déjà une grande première pour le natif de Toulouse au stade Geoffroy-Guichard, sous le maillot des Verts. Mais il n’a pas d’appréhension, comme il l’a confié après sa signature. « Je suis là pour apporter mon expérience pour qu’on se sorte tous ensemble de cette situation difficile », a-t-il rassuré, dans ses premières impressions.

Notons que l' ASSE récupère aussi des joueurs blessés. Sur les images de l'entraînement de ce mardi, le capitaine Anthony Briançon (touché au visage contre Caen), Thomas Monconduit et Sergi Palencia (absent lors de la 17e journée) sont bien présents à la séance collective.