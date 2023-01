PSG Mercato : Al-Khelaïfi a mis la main sur un surdoué à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 22:38

Toujours en quête de nouveaux talents sur le marché des transferts, Nasser Al-Khelaïfi dispose pourtant de joueurs surdoués au sein même du PSG.

Alors qu’il est difficile pour un titi de percer au Paris Saint-Germain, un jeune protégé de Zoumana Camara, entraîneur des U19 parisiens, fait déjà l’unanimité sur son talent. Aussi bien aux yeux de ses coéquipiers que de ses dirigeants, Warren Zaïre-Emery représente l’avenir du Paris SG. À seulement 16 ans, le milieu de terrain français est déjà perçu comme un « extraterrestre » à l’entraînement.

Pour Vitinha, qui a découvert le phénomène lors de son arrivée l’été passé, Nasser Al-Khelaïfi tient là un génie pour le club de la capitale. « C’est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ? C’est un extraterrestre », aurait lâché le milieu de terrain portugais de 22 ans à son agent Jorge Mendes, qui représente aussi les intérêts de l’international français des moins de 19 ans, à propos de son jeune coéquipier qui veut réussir dans son club formateur.

PSG Mercato : Warren Zaïre-Emery attend son heure

Plus jeune joueur à évoluer avec les U19 du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery s’entraîne avec les pros depuis le début de saison, où Christophe Galtier l'a inclus dans son groupe d'élite. S’il a convaincu plusieurs de ses coéquipiers, notamment avec sa technique et également sa vision du jeu qui lui ont permis d'être surclassé en U19, le natif de Montreuil ne veut pas brûler et patiente dans l’antichambre de la formation en attendant son heure de gloire.

« J’espère rester au PSG pour m’aguerrir et grappiller du temps de jeu même si la concurrence est rude. Je suis remplaçant la plupart du temps, mais c’est normal au début. Je dois apprendre, travailler, me perfectionner », confiait le jeune homme dans un entretien accordé à Nouvelles d’Auber en novembre dernier. Conscient du potentiel de son Titi, le PSG l’a blindé en lui faisant signer un contrat pro jusqu’en juin 2025.