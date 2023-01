PSG Mercato : Une date tombe pour le transfert de Bellingham

Publié par Ange A. le 05 janvier 2023 à 07:09

Pisté par le PSG, Jude Bellingham aurait tranché pour son avenir. Un dénouement est attendu quant au futur du milieu de terrain anglais.

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est un grand admirateur de Jude Bellingham. Pendant le Mondial, le patron du PSG s’était montré dithyrambique envers le jeune milieu de terrain des Three Lions. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d’abord », avait indiqué le dirigeant qatari au micro de Sky Sports. Mais le Paris SG n’est pas le seul prétendant du milieu âgé de 19 ans. Lequel est notamment courtisé par le Real Madrid et d’autres cadors anglais comme Liverpool et Manchester United. Le sociétaire de Dortmund s’est fixé un délai concernant un éventuel départ de l’Allemagne.

PSG Mercato : Le dossier Bellingham bientôt clos ?

Selon les informations d’ESPN, Jude Bellingham n’est pas opposé à un départ du Borussia Dortmund. Formé à Birmingham, l’international anglais est encore sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2025. Le crack anglais est coté à 110 millions d’euros sur Transfermarkt. Au vu de l’intérêt qu’il suscite, le BVB peut espérer un plus gros chèque pour son milieu international. Surtout que celui-ci réalise un bel exercice avec le pensionnaire de Bundesliga. Il compte neuf réalisations et trois passes décisives en 23 apparitions sur l’exercice en cours.

Selon le média américain, Jude Bellingham souhaiterait être fixé sur son avenir le plus tôt possible. Il attendrait une décision finale du BVB en février. Dans ce dossier, le PSG devra surtout se méfier du Real Madrid. Les Merengues aimeraient passer la seconde dans ce dossier dès le mois de janvier. Avec les vieillissants Kross et Modric, le club espagnol souhaite davantage rajeunir son entrejeu après les signatures des Camavinga et Tchouameni ces derniers mois.