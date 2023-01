FC Barcelone Mercato : Joan Laporta clarifie la situation d'Ansu Fati

Publié par Thomas G. le 05 janvier 2023 à 22:51

Mis sous pression après plusieurs contre-performances, Ansu Fati pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato estival.

Le FC Barcelone s’est qualifié hier soir pour le prochain tour de la Coupe du Roi après avoir battu Intercity. Le pensionnaire de D3 espagnole a tenu en échec le Barça pendant plus de 90 minutes, et les Blaugranas ont dû disputer les prolongations. Les hommes de Xavi se sont imposés 4-3 grâce à un but d’Ansu Fati à la 103e minute. L’international espagnol a permis au FC Barcelone d’éviter le piège de la Coupe face à Intercity. Malgré son but héroïque, Ansu Fati fait l’objet de nombreuses critiques depuis le début de saison.

Xavi ne serait pas satisfait par le rendement et le niveau de jeu affiché par l’attaquant de 20 ans. Ansu Fati a perdu sa place de titulaire. Raphinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Ferran Torres sont devant lui dans la hiérarchie. Malgré sa récente prolongation avec le Barça, l’international espagnol pourrait quitter son club formateur l’été prochain. Le départ d’Ansu Fati permettrait au FC Barcelone de renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale. L’attaquant de 19 ans va devoir vite réagir pour regagner la confiance de Xavi et retrouver une place de titulaire. Gêné par de nombreuses blessures ces dernières saisons, le numéro 10 du Barça peine à retrouver son niveau. Les Blaugranas auront besoin d’un Ansu Fati au meilleur de sa forme pour réaliser un triplé historique.

FC Barcelone Mercato : Joan Laporta conforte Ansu Fati

Cette semaine, le dossier Ansu Fati a connu un nouveau rebondissement. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est exprimé sur la situation d’Ansu Fati. Interrogé lors de l’émission Què T'hi Jugues, le dirigeant catalan a déclaré : « Ansu Fati fait partie de notre présent et de notre avenir, c'est pourquoi il n'est pas à vendre. » Le président du FC Barcelone compte sur l’international espagnol pour ramener les Blaugranas au sommet. À l’instar de Gavi, Pedri, Ronald Araujo et Ousmane Dembélé, Ansu Fati incarne la nouvelle génération du Barça. Les Catalans espèrent pouvoir renouer avec le succès grâce à leur jeunesse.