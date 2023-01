Angers SCO Mercato : Officiel, le SCO tient son nouvel entraîneur !

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 18:10

Sans véritable entraîneur après avoir licencié Gérald Baticle, Angers SCO vient d'officialiser la nomination de son nouveau coach.

Les mouvements s'enchaînent à Angers SCO ces derniers jours. Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes dimanche dernier, le SCO est tout proche de signer Faouzi Ghoulam au poste d'arrière gauche, tandis que Antonin Bobichon s'apprête à quitter l'Anjou dans les prochaines heures en direction de Laval, pensionnaire du championnat de Ligue 2.

Sur le plan sportif, les mauvais résultats ne cessent de s'enchaîner à Angers SCO. Bon dernier de Ligue 1 avec seulement 8 points au compteur, les Angevins possèdent également la pire défense du championnat. Dans un premier temps, les dirigeants ont pris la décision de se séparer de Gérald Baticle le 22 décembre dernier, faisant d'Abdel Bouhazama l'entraîneur par intérim d'Angers SCO. Et ce jeudi, le SCO vient d'annoncer la nomination du nouveau coach à la tête de l'équipe première.

Angers SCO Mercato : Abdel Bouhazama nommé entraîneur principale du SCO

L'information est tombée ce jeudi en fin d'après-midi. Sans grande surprise, c'est Abdel Bouhazama qui est nommé entraîneur principal du club angevin. Depuis qu'il a succédé à Gérald Baticle, son bilan n'est pas vraiment convaincant puisqu'il a perdu les deux dernières rencontres de Ligue 1 disputées par le SCO.

Néanmoins, selon le communiqué officiel du club, les dirigeants semblent satisfaits de son travail. "La Direction du club est très satisfaite, jusqu'à présent, du travail accompli par M. Bouhazama et de l'ambiance constructive qu'il a su instaurer dans le vestiaire avec des joueurs remobilisés et déterminés à se battre pour sortir de la zone de relégation." Sa mission principale consiste désormais à maintenir le club dans l'élite en fin de saison, et pour le moment, c'est plutôt mal embarqué pour Abdel Bouhazama et Angers SCO.