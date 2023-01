ASSE Mercato : Un coup fumant de Saint-Etienne fait une victime en L2

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 09:51

L’ ASSE a réussi un joli coup sur le marché des transferts en ce début de mercato d’hiver. Et cela a laissé un gros regret au SM Caen.

L’ ASSE a ouvert son mercato depuis la mi-décembre. La lanterne rouge de Ligue 2 n’a pas perdu de temps pour se renforcer cet hiver, afin d’amorcer sa remontée rapidement. Ainsi, l’AS Saint-Etienne a débauché Gaëtan Charbonnier à l’AJ Auxerre où il avait encore six mois de contrat. Le club ligérien n’était pourtant pas seul sur la piste menant vers l’ancien meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 2 sous les couleurs du Stade Brestois en 2018-2019. Mais les dirigeants du club menacé de relégation en National ont sorti le chéquier pour passer devant leurs concurrents, notamment le Stade Malherbe.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, l’ ASSE a investi 500 000 euros pour recruter Gaëtan Charbonnier, comme joker, à l’AJA, alors que d’autres sources, notamment Foot Mercato évoque une indemnité de transfert pouvant atteindre un million d’euros, bonus compris.

ASSE Mercato : Saint-Etienne double Caen sur Charbonnier, le club normand en colère !

Quel que soit le montant investi, le joli coup réussi par l’AS Saint-Etienne a fait du tort au SM Caen. Le club normand était intéressé par les services de Gaëtan Charbonnier, mais s’est fait doubler par les Verts, plus offensifs. L’entraineur des Caennais en rage d’ailleurs ! « Quand on voit Gaëtan Charbonnier à l’ ASSE pour plus de 100 000 euros mensuels (de salaire, ndlr), on se dit qu’il faut sortir la planche à billets pour attirer un attaquant de ce calibre ? Exactement, il faut sortir beaucoup d’argent. Et des fois, ça ne suffit même pas », a indiqué le directeur sportif du SMC, Yohan Eudeline, le site Sport à Caen.

Il a regretté ensuite l’échec sur le dossier de l’avant-centre de 34 ans : « On a eu des contacts avec Charbonnier. On a vu tout de suite que ce n’était pas pour nous. Les joueurs intéressants n’ont pas forcément envie d’aller en Ligue 2. Les opportunités se font rares. C’est un marché difficile. »