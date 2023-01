FC Lorient Mercato : Un club anglais entre dans la danse pour Moffi

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 19:05

Après Southampton ces derniers jours, un autre club de Premier League vient taper à la porte pour Terem Moffi du FC Lorient.

Depuis le début du mercato hivernal qui a ouvert ses portes dimanche dernier, le FC Lorient ne manque pas de sollicitation concernant plusieurs cadres. Après une excellente première partie de saison, des joueurs se sont très nettement distingués, et il n'est pas certain qu'ils fassent encore partie de l'effectif du FC Lorient dans les prochaines semaines. C'est notamment le cas d'Enzo Le Fée, véritable révélation chez les Merlus, et qui est pisté par de gros clubs français comme l'OM ou encore le PSG.

Dango Ouattara fait également partie des joueurs pistés en Europe, avec Leicester qui serait dejà bien décidé à formuler une première offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant burkinabé lors de cette période de transfert. Il y a quelques jours, Terem Moffi était à son tour convoité par un club de Premier League, à savoir Souhampton. Mais ce vendredi, un autre pensionnaire du championnat d'Angleterre serait venu aux nouvelles pour le buteur du FC Lorient.

FC Lorient Mercato : Everton entre dans la danse pour Terem Moffi

Les dirigeants lorientais devaient certainement s'en douter, les sollicitations vont se montrer nombreuses cet hiver pour Terem Moffi. Arrivé au FC Lorient en 2020, l'attaquant nigérian fait le bonheur du FCL, et compte déjà 10 buts cette saison, en seulement 16 matches disputés.

Âgé de 23 ans, Terem Moffi a récemment suscité l'intérêt de Souhampton, et se retrouve désormais pisté par Everton. En effet, si l'on en croit les informations révélées par Sky Sports, les dirigeants des Toffees apprécieraient tout particulièrement le profil du buteur lorientais. Reste à savoir si le FC Lorient sera enclin à laisser partir son joueur lors de ce mercato hivernal.