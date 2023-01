ASSE Mercato : Larsonneur justifie son choix de signer à Sainté-Etienne

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 22:21

Nouvelle recrue de l’ ASSE, Gautier Larsonneur a quitté Valenciennes FC pour le club ligérien, actuelle lanterne rouge de Ligue 2. Il justifie son choix.

Gautier Larsonneur est le tout nouveau gardien de but de l’ ASSE. Après quelques jours de tractations, il a finalement signé à l'AS Saint-Etienne officiellement ce vendredi. Il s’est engagé pour deux saisons et demie, soit jusqu’à fin juin 2025. Selon les indiscrétions de L’Équipe, l’indemnité du transfert de la troisième recrue estival de l’ ASSE est de 1,6 M€. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2024, le portier de 25 ans était prêté à Valenciennes pour toute la saison 2022-2023. Mais les Verts ont dû forcer la main aux deux clubs pour récupérer Gautier Larsonneur à la mi-saison. Dans ses premières impressions après sa signature, il a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et déjà prêt à débuter. »

Engagé pour être le gardien de but N°1 de l' ASSE, le natif du Finistère devrait jouer son premier match sous le maillot des Verts, le 10 janvier, à Geoffroy-Guichard, contre le Stade Lavallois (15e). Cela à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2. Et il se montre déjà rassurant : « N’ayant pas connu la première partie de saison délicate du club, je dois apporter ma fraîcheur à ce groupe pour vite retrouver le goût de la victoire, dès mardi. »

ASSE Mercato : Larsonneur motivé par le défi du maintien de Saint-Etienne

Pour rappel, l’ ASSE est dernière de Ligue 2, avec 12 points et 31 buts encaissés en 17 matchs disputés. Le fait de rejoindre un club menacé de relégation en National est donc un choix fort pour Gautier Larsonneur, comme il l’a justement expliqué, sur le site internet des Verts. « J’ai pris la décision de rejoindre le club par rapport au défi qui nous ai proposés, de sortir le club de cette zone de relégation et d’aller chercher le maintien », a-t-il justifié. Il y a aussi le fait que l’ ASSE est un très grand club français, dont beaucoup rêvent, ça compte évidemment […]. Le football est fait de choix et j’assume pleinement celui de rejoindre l’AS Saint-Etienne. »