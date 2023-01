ASSE Mercato : Une figure emblématique de Saint-Etienne s'implique

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2023 à 11:37

Une figure emblématique de l’ ASSE tente d’aider son club de coeur comme il le peut. Il s’est ainsi impliqué dans un gros transfert cet hiver.

L’ ASSE a déjà recruté trois nouveaux joueurs pendant ce mercato hivernal. Il y a eu d’abord l’arrivée de Gaëtan Charbonnier (avant-centre) en tant que joker, à la mi-décembre. Puis ont suivi Dennis Appiah (défenseur latéral droit) en provenance du FC Nantes et Gautier Larsonneur (gardien de but) recruté à Valenciennes FC, dès l’ouverture officielle mercato d’hiver. Sur le dernier coup, l’AS Saint-Etienne a sorti le chéquier pour faire plier VAFC, club auquel le portier de 25 ans était prêté jusqu’à la fin de la saison, mais aussi le Stade Brestois où il était sous contrat jusqu’en 2024. Selon L’Équipe, l’ ASSE a investi 1,6 M€ pour s’offrir son nouveau dernier rempart.

ASSE Mercato : Janot impliqué dans le transfert de Larsonneur à Saint-Etienne

Outre l’offensive du club ligérien, une figure emblématique de l' ASSE a joué un rôle important dans le transfert de Gautier Larsonneur. Entraineur particulier de ce dernier à Valenciennes, Jérémie Janot lui a dit du bien de l’AS Saint-Etienne. L’ancien gardien de but des Stéphanois (1996-2012) a même donné des conseils et son onction à son protégé, avant son départ du Nord. « Jérémie Janot a eu son importance aussi dans ce choix, car c’est un club qui lui tient énormément à coeur. J’ai pu échanger avec lui sur la façon dont le club fonctionnait, et sur la manière d'appréhender l’arrivée à Saint-Etienne », a souligné Gautier Larsonneur.

« Il (Janot) a été de bons conseils avec moi d’ailleurs je le remercie […]. Il m’a dit de continuer à être le même et il m’a parlé de ses belles expériences dans le stade. Il m’a dit qu’il a fait lever Geoffroy-Guichard (sourires de Loïc Perrin et Laurent Batlles à ses côtés). Il espère que je ferai la même chose », a raconté la 3e recrue de l’ ASSE, pour finir. Dans sa réaction sur la signature de son ex-poulain chez les Verts, Jérémie Janot a apprécié le club du Forez : « L’AS Saint-Etienne a trouvé son nouveau Spiderman. Merci mon gamin. Je te souhaite le meilleur dans un club que je connais par coeur. »