Stade Rennais Mercato : Un départ se profile en Premier League

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 16:50

Le Stade Rennais pourrait concéder un départ surprenant en attaque cet hiver. Un club de Premier League s'est manifesté pour une de ses pépites.

Le mercato d'hiver s'annonçait calme du côté du SRFC, ce ne sera peut-être pas le cas. Le club breton, qui vient déjà de perdre son buteur Martin Terrier sur blessure pour au moins six mois, pourrait officialiser une nouvelle perte dans le secteur offensif. Sa pépite de 17 ans, Désiré Doué serait en effet très courtisée en Angleterre. C'est Newcastle United qui se serait penché sur son cas selon les informations du site Jeunesfooteux.

L'actuel 3ème de Premier League réalise une saison plus que correcte pour le moment. Après avoir longtemps bataillé pour leur maintien, les Magpies sont en ballotage favorable pour se qualifier au moins en Ligue Europa Conférence. Ils possèdent 7 points d'avance sur Fulham, septième provisoire du championnat. Newcastle, qui a été racheté en 2021 par un consortium saoudien, a déjà frappé plusieurs fois cet été en recrutant Sven Botman (ex-LOSC, 37 millions d'euros) et surtout Alexander Isak (ex - Real Sociedad, 70 millions d'euros).

Stade Rennais Mercato : Newcastle veut s'offrir Désiré Doué

Pourtant, le Stade Rennais ne devrait pas avoir peur de l'écurie anglaise pour le moment. Désiré Doué a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 en novembre dernier et souhaiterait poursuivre sa progression au sein de son club formateur. Le jeune attaquant s'est révélé cette saison avec 16 matchs à son actif dont 5 en Ligue Europa, pour un total de 3 buts sous les couleurs du SRFC. Autrement dit, le club breton ne devrait pas lâcher sa pépite de sitôt, d'autant qu'il faut trouver un remplaçant à Martin Terrier.

Le site Jeunesfooteux ajoute tout de même que Newcastle voudrait tenter un pari sur l'avenir en recrutant Désiré Doué. Compte tenu de son statut de « nouveau riche », le club dirigé par Eddie Howe ne devrait pas être effrayé par les potentielles demandes financières du Stade Rennais. Estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, Désiré Doué pourrait donc être tenté par un futur départ en Premier League. Si le transfert sera sans doute très compliqué cet hiver, un départ cet été semble plus probable.