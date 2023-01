OM Mercato : Al-Nassr fonce sur une cible de Marseille

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 10:06

Un attaquant de Ligue 1 plaît beaucoup à l'OM mais aussi à d'autres clubs comme Al-Nassr. Après Cristiano Ronaldo, le club saoudien souhaite le recruter.

L'Olympique de Marseille peut se concentrer à nouveau sur la Ligue 1 et le mercato hivernal. Son entrée en lice en Coupe de France s'est bien terminée puisque le club phocéen a éliminé le club amateur de Hyères (National 2) samedi. Un score de 2 buts à zéro aura suffi au bonheur des Olympiens qui ne sortent pas non plus indemnes de cette rencontre. En effet, le défenseur central Eric Bailly a écopé d'un carton rouge après avoir mis un pied haut sur Moussa N'Diaye. Sévèrement touché, le milieu central de Hyères aurait été par la suite admis en réanimation « par précaution » selon L'Equipe.

Un geste qui pourrait provoquer une lourde sanction pour celui qui est prêté par Manchester United jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Igor Tudor, entraîneur de l'OM a préféré retenir la victoire et ne s'est pas attardé sur cet évènement : « Concernant la rencontre, c'était un match typique de coupe de France, un match dangereux. L'expulsion a changé totalement la donne. Au final, il a fallu pousser fort pendant vingt minutes pour marquer, et la chose la plus importante c'est le résultat. On peut oublier ce match et se concentrer sur le suivant » a-t-il déclaré. Il a également précisé que « des solutions » étaient possibles pour remplacer Eric Bailly en cas de longue absence de celui-ci.

Pisté par l'OM, Andy Delort tenté par le challenge Al-Nassr?

En attendant d'en savoir plus sur le cas Eric Bailly, l'Olympique de Marseille peut s'inquiéter pour le mercato hivernal. Une de ses cibles en attaque est très courtisée et voit le nombre de ses prétendants augmenter au fil des semaines. Cette cible, c'est Andy Delort. L'attaquant de l'OGC Nice est pressenti sur le départ malgré un bon début de saison (5 buts en 13 matchs) d'après les confirmations de RMC Sport.

Si L'Equipe affirme que l'entourage de Pablo Longoria, le président de l'OM a balayé les rumeurs sur Delort, La Provence voit toujours le joueur sur les tablettes du club phocéen. Également suivi par le Stade Rennais et le RC Lens, l'ancien montpelliérain pourrait être tenté par un nouveau challenge : Al-Nassr ! Le club saoudien, connu désormais pour avoir enrôlé CR7, lui aurait déjà formulé une offre selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. N'Golo Kanté (Chelsea), Sergio Ramos (PSG) et Eden Hazard (Real Madrid) feraient aussi partie de ses cibles pour les prochains mercatos.