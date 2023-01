OM Mercato : Tudor a tranché entre Bamba Dieng et Andy Delort !

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 19:50

Andy Delort intéresserait toujours l’ OM, mais Igor Tudor a changé d’avis sur Bamba Dieng. La direction marseillaise devrait donc trancher entre les deux joueurs.

Mécontent de sa situation à l’OGC Nice, Andy Delort aimerait changer d’air le plus rapidement possible. À la recherche d’un attaquant durant ce mercato hivernal, l’ OM serait toujours intéressé par le profil de l’attaquant de 31 ans. Mais Pablo Longoria va devoir compter avec une forte concurrence sur ce dossier puisque la Fiorentina, Salernitana, le RC Lens, le Stade Rennais, le FC Nantes et l’Arabie Saoudite feraient les yeux doux à l’international algérien, à en croire l’Insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Toutefois, les dirigeants marseillais pourraient privilégier finalement une solution interne pour renforcer sa défense durant la seconde moitié de saison.

OM Mercato : Bamba Dieng prolongé et privilégié à Delort ?

Annoncé sur le départ depuis l’été passé, Bamba Dieng a rectifié le tir aux yeux de son entraîneur Igor Tudor, qui l’utilise de plus en plus depuis ces dernières semaines. « Bamba a bien joué, il a marqué, il aurait pu marquer d'autres buts », a déclaré Igor Tudor après le match de Coupe de France face à Hyères ce samedi. Et selon les informations du journal La Provence, la direction de l’Olympique de Marseille souhaite désormais prolonger le contrat de l’international sénégalais de 22 ans.

De son côté, le quotidien sportif L’Équipe indique que Dieng pourrait profiter de ce revirement à son endroit pour réclamer plus de garanties sportives avant de parapher un nouveau bail. Déjà en manque de liquidités, Pablo Longoria et l’OM pourraient renoncer au recrutement de Delort pour mettre davantage en confiance Bamba Dieng.