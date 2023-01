Stade Brestois Mercato : Une importante signature bientôt bouclée

Publié par Jules le 09 janvier 2023 à 12:11

Tandis que le Stade Brestois réalise un début de saison assez compliqué en Ligue 1, le SB29 devrait tenter de se renforcer dans ce mercato.

Alors que quatre clubs de Ligue 1 seront relégués à l'issue de la saison, le Stade Brestois fait partie des équipes en danger durant l'exercice 2022-2023. Et pour cause, le club breton pointe actuellement à la 17e place du championnat et est donc, pour le moment, relégable. Il va donc falloir redresser rapidement la barre pour espérer se maintenir dans l'élite du football français. Pour ce faire, le SB29 devrait se montrer actif sur le marché des transferts en ce mois de janvier.

En ce qui concerne les arrivées, plusieurs pistes sont à l'étude, d'autant que le Stade Brestois a touché une petite somme dans le cadre du transfert de Gautier Larsonneur à l'ASSE. Cet argent pourrait rapidement être réinvesti sur le marché. Même chose concernant la vente de Jere Uronen à Schalke 04 en Allemagne, qui va permettre au SB29 de renflouer un petit peu ses caisses.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 avance sur la prolongation de Franck Honorat

Auteur d'une excellente saison l'année dernière, Franck Honorat est devenu un cadre du Stade Brestois, malgré son début de saison mitigé avec le club breton. Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato, le club breton aurait déjà conclu un accord avec l'ancien joueur de l'ASSE afin de prolonger son bail d'une saison, ce qui porterait la date d'expiration de son contrat à juin 2026.

Il ne reste plus que quelques détails concernant la prolongation de Franck Honorat qui devrait intervenir dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Ainsi, les Ty Zefs pourraient boucler une importante signature très prochainement, d'autant plus que le joueur avait été courtisé lors du dernier mercato, avec notamment une offre de 10 millions d'euros en provenance d'Allemagne.