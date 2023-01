Stade Brestois Mercato : Un défenseur du SB29 file en Allemagne

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 16:05

Actuellement 17e de Ligue 1, le Stade Brestois a besoin de renfort durant le mercato. Mais c'est dans le sens des départs que les choses évoluent.

La situation devient urgente au SB29. Après une triste défaite à domicile 4-2 face à l'OL, le Stade Brestois s'est à nouveau incliné sur la pelouse de Monaco dimanche dernier 1-0. De ce fait, les Brestois sont retombés dans la zone de relégation et possèdent deux points de retard sur l'AC Ajaccio, premier non relégable au classement. Pour tenter d'inverser la tendance, les dirigeants brestois sont allés chercherEric Roy pour l'officier en tant que nouvel entraîneur.

Le premier test pour le nouvel homme du Stade Brestois aura lieu ce samedi avec un déplacement à Avranches pour les 32es de finale de la Coupe de France. En ce qui concerne le mercato, les dirigeants bretons ont déjà bouclé la signature de Kenny Lala depuis le 6 décembre dernier, et devrait bientôt faire ses débuts avec le Stade Brestois. Dans le sens des départs, les choses commencent à bouger ce jeudi au SB29.

Stade Brestois Mercato : Jere Uronen prend la direction de Schalke 04

Si l'on en croit les informations de Brest On Air, le défenseur finlandais, Jere Uronen, va quitter le Stade Brestois pour rejoindre Schalke 04 en Bundesliga. L'information a également été confirmée par le directeur sportif du club allemand qui affirme qu'un accord a été trouvé avec le joueur et le club, et que la visite médicale est toujours en cours.

Arrivé au Stade Brestois l'été 2021, Jere Uronen n'a disputé que 21 matches et ne s'est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable à son poste. Sur la première partie de saison, le latéral gauche finlandais n'a pas été épargné par les blessures, et a manqué de nombreux matches en championnat. Ce départ en Bundesliga est l'occasion de relancer sa carrière dans un club qui est en grande difficulté dans le championnat allemand.