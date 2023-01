Stade Rennais : Des absents et un retour au SRFC face à Clermont

Publié par Enzo Vidy le 09 janvier 2023 à 14:17

Vainqueur de Bordeaux en Coupe de France, le Stade Rennais retrouve le championnat mercredi à Clermont avec un groupe diminué.

Après avoir difficilement effacé Bordeaux lors des 32es de finale de la Coupe de France, le Stade Rennais se déplace à Clermont, mercredi, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. L'objectif est clair, s'imposer en Auvergne pour rester au contact du podium, tout en gardant une légère avance sur les poursuivants. La tâche ne sera pas simple, car le Clermont Foot réalise une bonne première partie de saison et occupe actuellement la 9e place du championnat.

À l'extérieur, les Rennais ne sont pas aussi solides qu'au Roazhon Park, et le dernier déplacement à Reims en témoigne largement. Le 29 décembre dernier, le Stade Rennais s'était liquéfié sur la pelouse d'Auguste Delaune, et s'était logiquement incliné 3-1 face aux hommes de Will Still. Mercredi, il faudra proposer autre chose pour ramener les trois points en Bretagne. Et à l'occasion de ce déplacement, Bruno Genesio était présent cet après-midi en conférence de presse.

Stade Rennais : Assignon fait son retour à Clermont, Xeka est forfait

À 48 heures de la rencontre à Clermont, Bruno Genesio a fait un point sur son groupe et sur l'infirmerie du Stade Rennais. "Assignon fait son retour avec le groupe. Baptiste Santamaria va reprendre cette semaine mais ce sera juste pour mercredi. En ce qui concerne Xeka, il a fait un examen ce matin, une IRM pour en savoir plus, mais je n'ai pas de nouvelles précisions. C’est une entorse à la cheville."

Des nouvelles pas très rassurantes pour l'ancien milieu du LOSC qui pourrait rater plusieurs rencontres importantes avec le Stade Rennais. Les prochaines heures devraient donner plus d'indications sur la gravité de sa blessure. Quoi qu'il en soit, avec Martin Terrier, Xeka et Baptiste Santamaria, c'est un groupe assez amoindri qui se déplace en Auvergne mercredi.