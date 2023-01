OM Mercato : Igor Tudor valide une arrivée imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 15:55

À moins de 48 heures du choc contre Troyes, l’ OM s’apprête à officialiser l’arrivée d’un nouveau milieu offensif. Pau Lopez s’est exprimé.

C’est l'une des priorités de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Dès la reprise du championnat, quelques jours après les fêtes de Noël, l’entraîneur Igor Tudor avait affiché son souhait de renforcer son secteur offensif pour pallier l’absence d’Amine Harit (blessé) et combler les départs de Luis Suarez (Almeria) et Gerson (Flamengo). Et le président de l’ OM, Pablo Longoria, n’a pas tardé pour répondre aux attentes de son entraîneur.

Après une première tentative manquée l’été dernier, la direction de l’ OM est revenue à la charge pour la signature de Ruslan Malinovskyi cet hiver. Et après d’intenses négociations avec l’Atalanta Bergame, les Phocéens sont finalement parvenus à atteindre leur objectif. Un accord a été trouvé avec le club italien pour le transfert de l’international ukrainien, qui est arrivé ce lundi à Marseille. Le joueur de 29 ans va passer la visite médicale avant de s’engager officiellement avec l’ OM. Présent en conférence de presse, Igor Tudor a donc logiquement été interrogé sur ce transfert.

OM Mercato : Igor Tudor ravi de l'arrivée de Ruslan Malinovskyi

Le patron du banc de l’ OM a rapidement donné son approbation pour ce deal. Igor Tudor s’est même montré élogieux envers Ruslan Malinovskyi,. Il pourra de ce fait compter sur un renfort de poids pour la suite de la saison. « On le voulait déjà cet été. C'était un objectif. Il est très fort dans les trente derniers mètres, il a un bon pied, j'aime sa façon d'interpréter le jeu », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Phocéen. Réputé pour sa lecture de jeu, sa justesse technique et ses frappes puissantes, Ruslan Malinovskyi est sur le point de signer à l’ OM sous la forme d’un prêt de six mois, assorti d’une option d’achat obligatoire estimée à environ 10 millions d’euros.

Gardien de but de l' OM, Pau Lopez a, lui aussi, validé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, qu’il a affronté à plusieurs reprises alors qu’il évoluait encore en Serie A. « Je le connais, j'ai joué contre lui en Italie. Il frappe très bien au but, il court beaucoup, c'est un joueur qui peut très bien s'adapter à notre style de jeu », a-t-il indiqué devant les médias. L’ancien joueur du Shakhtar Donetsk va devoir s'imposer dans un nouveau championnat le plus rapidement possible. L’officialisation de sa signature à l' OM devrait tomber dans les prochaines heures. D’autres renforts sont également attendus.