PSG Mercato : Revirement spectaculaire à Paris pour Keylor Navas ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 22:25

Mis au banc des accusés ces derniers jours concernant ses choix, Christophe Galtier va-t-il changer d’avis sur la situation de Keylor Navas au PSG ?

Irréprochable depuis son arrivée durant l’été 2019, Keylor Navas a vu sa situation drastiquement changée depuis l’avènement de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Alors que son prédécesseur Mauricio Pochettino a fait jouer l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et l’ancien du Real Madrid la saison passée, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu a immédiatement installé l’international italien de 23 ans dans la peau du gardien titulaire.

Navas cire donc désormais le banc de touche avec notamment un seul match disputé cette saison, vendredi soir contre Châteauroux en Coupe de France. Mécontent de sa situation, le vétéran costaricien de 36 ans veut claquer la porte cet hiver et le PSG serait en train de lui chercher un nouveau point de chute contre un chèque compris entre 5 et 10 millions d’euros. Une décision incompréhensible pour beaucoup d’observateurs.

PSG Mercato : Keylor Navas mal recompensé par le Paris SG ?

Excellent avant la venue de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain en 2021, Keylor Navas n’est désormais plus qu’un simple remplaçant dans les plans de Christophe Galtier. Un choix totalement injuste selon le journaliste Philippe Sanfourche. D’autant que la situation n’est pas prête d’évoluer, même si Donnarumma ne se montre pas toujours décisif.

« Je pense que la concurrence ne sera pas relancée (…) Mais pour moi, c’est l’une des plus grosses injustices de l’histoire de ce club sur les dix dernières années. C’était un poste qui était identifié comme faible dans lequel vous aviez pour des raisons diverses Sirigu, Trapp et Areola qui à chaque fois sont passés au travers, notamment dans les matches importants de Ligue des champions.

Là, il y a Navas qui arrive et qui met tout le monde d’accord et qui se fait sortir uniquement parce que Leonardo a décidé de faire un coup. Que tu prennes un super gardien pour l’avenir ok, mais à aucun moment la concurrence n’a été saine et instaurée entre ces deux gardiens. Pour moi, c’est une injustice totale », a expliqué le journaliste de RTL sur le plateau de L’Equipe du Soir.

Sauf énorme revirement, le PSG devrait donc laisser partir l’excellent et expérimenté portier Keylor Navas.