Real Madrid Mercato : Arsenal veut recruter Eden Hazard cet hiver

Publié par Thomas G. le 10 janvier 2023 à 13:55

Cantonné au banc des remplaçants depuis le début de saison, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid dans les prochaines semaines.

Les Merengues se sont inclinés ce week-end sur la pelouse du stade de la Ceramique face à Villarreal 2-1. Ce résultat coûte cher au Real Madrid qui est désormais à trois longueurs du leader, le FC Barcelone. Une rencontre à laquelle n’a pas pris part l’international belge Eden Hazard qui est resté sur le banc. Avant la Supercoupe d’Espagne, le dossier de l’ancien prodige du LOSC aurait pris une nouvelle tournure.

Malgré son envie de rester pour prouver sa valeur à son entraîneur et des dirigeants, Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid cet hiver. L’international belge fait toujours l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Certains clubs pourraient profiter de ce mercato hivernal pour passer à l’action et tenter d’enrôler l’attaquant du Real Madrid. C’est notamment le cas du club d’Al-Nassr qui serait intéressé par le services de l’international belge. Eden Hazard est également suivi par des clubs de MLS et de Premier League. L’ancien capitaine des Diables Rouges pourrait reconsidérer son avenir au Real Madrid dans les prochaines semaines si sa situation n’évolue pas. Depuis la reprise du championnat, Eden Hazard n’a pas été aligné en Liga par Carlo Ancelotti.

Real Madrid Mercato : Arsenal coche le nom d’Eden Hazard

Depuis sa signature en 2019 au Real Madrid, Eden Hazard peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de son passage à Chelsea. Cette situation agacerait les Merengues qui souhaiteraient le vendre dès cet hiver. L’attaquant de 31 ans pourrait trouver une porte de sortie inespérée dans les prochaines semaines.

Selon les informations du Mirror, Arsenal aurait coché le nom d’Eden Hazard ces derniers jours en vue d’un transfert cet hiver. Les Gunners sont toujours en course pour recruter l’international ukrainien Mykhaylo Mudryk. En cas d’échec, les dirigeants d’Arsenal ont identifié Eden Hazard comme une potentiel solution alternative. Reste à savoir si l’ancien attaquant de Chelsea acceptera de porter les couleurs des Gunners. Le Real Madrid pourrait également faire pression sur Hazard pour le pousser vers la sortie avant la fin du mois de janvier.