Real Madrid Mercato : Une porte de sortie se libère pour Eden Hazard

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 18:20

Le Real Madrid pourrait faire le ménage cet hiver et trouver une porte de sortie pour un de ses attaquants : Eden Hazard.

L'aventure d'Eden Hazard au Real Madrid est tout sauf un conte de fées. Du moins, sur le plan sportif. Après avoir terminé en apothéose son aventure londonienne en remportant la Ligue Europa avec Chelsea à l'été 2019, l'attaquant belge était ensuite arrivé en Espagne plein d'ambitions. Mais très vite, la situation s'est compliquée. Touché par des blessures à répétition, le joueur ne parvient plus à retrouver le niveau de jeu qui l'avait mené à la gloire avec les Blues.

Pour sa première saison chez les Merengues, il a disputé seulement 16 matchs pour 1 but et 3 passes décisives en Liga. Un bilan qui va malheureusement confirmer une baisse de forme chez l'ex-Diable Rouge (126 sélections, 33 buts) par la suite. Il va très vite passer de « cadre indiscutable » à « remplaçant de luxe », derrière des joueurs comme Karim Benzema, Vinicius Jr, Rodrygo et même Marco Asensio. Ce statut lui vaudra d'être nommé par nombre de médias (Le Figaro, Football365, Jeunesfooteux...) comme un flop. Le Real Madrid aurait également été dégoûté par sa situation au point de le vendre durant les prochains mercatos.

Real Madrid Mercato : Après CR7, Al-Nassr tente le coup Eden Hazard

Eden Hazard, qui a disputé en moyenne une quinzaine de matchs par saison au Real Madrid, aurait trouvé une première porte de sortie selon Foot Mercato. Il s'agit d'un club dont le nom est souvent entendu ces dernières semaines : Al-Nassr. Le club saoudien, qui vient de s'offrir Cristiano Ronaldo, veut devenir la nouvelle attraction des stars du football.

Ainsi, Sergio Ramos (PSG), N'Golo Kanté (Chelsea) et donc Eden Hazard (Real Madrid) serait sur ses tablettes en vue des prochains mercatos. Si Foot Mercato précise qu'Al-Nassr ne devrait pas passer à l'action avant l'été prochain, CR7 pourrait influencer le futur choix de Hazard pour son avenir. Après avoir pris sa retraite internationale à l'issue de la Coupe du Monde 2022, le joueur de 32 ans pourrait en tout cas être tenté par ce challenge après avoir échoué à retrouver son niveau au Real. Précisons qu'Al-Nassr est entraîné par Rudi Garcia, qui connaît bien Hazard pour l'avoir eu sous son aile au LOSC...