RC Lens Mercato : Franck Haise ouvre la porte à un départ

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 11:25

Alors que le RC Lens est 2e de Ligue 1 après 17 journées, plusieurs changements pourraient intervenir dans les prochaines semaines.

L'été dernier, le RC Lens s'est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Avec 7 arrivées durant le mercato estival, les Sang et Or ont souhaité se renforcer massivement pour appréhender cette nouvelle saison, avec des objectifs revus à la hausse pour Franck Haise et ses hommes. Une méthode qui porte ses fruits tant le début de saison du RCL est impressionnant avec, en point d'orgue, cette victoire la semaine dernière contre le PSG, alors invaincu toutes compétitions confondues avant de chuter à Bollaert (3-1).

Néanmoins, tout n'est pas rose au RC Lens. En effet, outre les nombreuses blessures qui compliquent la tâche de Franck Haise, notamment celle de Salis Abdul Samed, certains joueurs ne se sont pas tout à fait adaptés au club. C'est notamment le cas des deux recrues polonaises, Adam Buksa et Lukasz Poreba, qui ne semblent pas avoir montré toute l'étendue de leur talent. Concernant le second, un prêt ne serait pas à exclure selon le coach du RCL.

RC Lens Mercato : Vers un prêt de Lukasz Poreba l'été prochain ?

Arrivé contre moins de 400 000 euros cet été, Lukasz Poreba est encore un diamant à polir. À 20 ans, le milieu défensif polonais n'a pas encore réussi à s'imposer au RC Lens, ce qui ouvre la porte à un potentiel prêt la saison passée. "Certainement qu’à un moment se posera la question pour le club et le joueur de continuer son développement et voir s’il peut intégrer plus les rotations ou si un prêt n’est pas une bonne solution", explique Franck Haise, le coach du RCL.

Néanmoins, comme l'explique lui-même le technicien du Racing Club de Lens, "à ce jour, ce n’est pas d’actualité, mais ça pourrait l’être dans quelques mois". Il faudra donc attendre un peu pour être fixé sur l'avenir du jeune milieu de terrain polonais qui n'est apparu qu'à cinq reprises avec le RC Lens, pour une seule passe décisive.